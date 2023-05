VINCITORE CIRCUITO BALLERINI AMICI 2023: CHI È?/ Mattia in vantaggio su Isobel

La finale di Amici 2023 ha inizio con la sfida del circuito di ballo. Isobel e Mattia si sfidano, portando sul palco sin dalle prime battute esibizioni potentissime. Mattia si esibisce sulle note di Grease, poi in un paso doble; Isobel si scatena in una coreografia molto sensuale, poi vira su ‘This is me’ e incendia il palco. Complimenti per lei dai giornalisti e anche da Giuseppe Giofrè: “È così che si fa questo mestiere!” ammette.

È quindi tempo per la visione delle carte con i risultati parziali del televoto, che danno Mattia in vantaggio su Isobel. Il ballerino di latino sembra dunque il favorito al momento per il pubblico a casa. Sarà lui a finire in finalissima? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Vincitore Circuito ballerini Amici 2023: Isobel o Mattia?

Dopo un lungo percorso, per Isobel e Mattia, i due ballerini finalisti del serale di Amici 2023, è arrivato il mimento di scoprire chi ha vinto il circuito danza della scuola più famosa d’Italia. A decretare il vincitore sarà il pubblico attraverso il televoto e questo potrebbe regalare un colpo di scena. Difficile fare un pronostico su chi sarà il vincitore del circuito dei ballerini. Molto diversi tra loro, Isobel e Mattia non solo sono migliorati come ballerini, ma sono riusciti a conquistare anche l’affetto del pubblico che è chiamato a decidere a chi assegnare la vittoria.

Azzardando un’ipotesi, si è tentati di scommettere su Mattia che il pubblico del talent show di Amici 2023 conosce dallo scorso anno. Dopo aver dovuto rinunciare al serale della scorsa edizione per un infortunio, Mattia è riuscito a conquistare nuovamente il banco della scuola di Amici mettendosi totalmente in gioco. Molto apprezzato anche da Alessandra Celentano che si è messa a sua disposizione per dargli lezioni di danza classica, Mattia è amatissimo dal pubblico. Basterà questo per garantirgli la vittoria?

Isobel pronta a strappare la vittoria a Mattia al serale di Amici 2023

Dall’altra parte, però, c’è una Isobel che, pur essendo giovanissima, ha tutte le carte in regola per essere considerata già una professionista. Talentuosa, con una grande tecnica, super professionale e totalmente dedita al lavoro, Isobel ha inseguito con le unghie e con i denti il sogno di partecipare ad Amici 2023 al punto da imparare anche l’Italiano. Nella scuola di Maria De Filippi si è affidata totalmente ad Alessandra Celentano e a tutti i professionisti che l’hanno immediatamente apprezzata.

Oltre al lato artistico, Isobel possiede un lato umano che piace a tutti. Simpatica, autoironica e divertente, è entrata nel cuore dei telespettatori e anche per lei, sui social, ci sono tantissimi fanpage. I pronostici, dunque, riconoscono sia ad Isobel che a Mattia la possibilità di conquistare la vittoria del circuito danza: al pubblico la sentenza.











