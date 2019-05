Vincitore circuito ballo Amici 2019/ Chi è? Vincenzo e Rafael tra contratti e premi

Il momento del gran finale di Amici 2019 è arrivato e a poche ore dalla messa in onda c’è chi è pronto a guardare avanti e alla possibilità che non ci sia un vincitore del circuito ballo. Quando la puntata inizierà saranno due le cose che possono succedere o saranno proprio Vincenzo di Primo e Rafael Quenedit a finire in sfida giocandosi il tutto per tutto nella finalissima dedicata al ballo, oppure no. A quel punto tutto potrebbe cambiare e l’attesa potrebbe allungarsi in attesa di capire chi vincerà e chi no. Fino a quel momento è lecito chiedersi ci sarà un vincitore del circuito ballo e chi sarà? I due ballerini arrivati in finale sono proprio l’italiano Vincenzo di Primo e il cubano Rafael Quenedit, entrambi approvati e amati da Alessandra Celentano convinta che all’ultima puntata sia arrivata l’eccellenza del ballo di questa edizione.

VINCENZO E RAFAEL NUOVI BALLERINI PROFESSIONISTI DI AMICI 2020?

Da una parte c’è però Vincenzo di Primo dal curriculum impressionante e dall’altra c’è Rafael Quenedit che magari parte un po’ dietro rispetto al collega ma che, secondo la stessa Celentano e Timor Steffens, in queste settimane ha messo insieme i miglioramenti più evidenti. Il cubano ha ballato e si è messo in gioco in questi mesi portando a casa ottimi risultati, sarà il suo percorso ad avere la meglio sulle qualità e il curriculum di Vincenzo di Primo? La verità verrà svelata solo questa sera con i risultati finali mentre quello che sembra sicuro è che entrambi potranno tornare ad Amici 2020 come ballerini professionisti se lo vorranno proprio come potrà fare Umberto Gaudino dopo la proposta di Maria De Filippi. In palio però non c’è solo questa possibilità ma ben altro, ma cosa di preciso?

RAFAEL QUENEDIT DESTINATO A VINCERE?

La cosa curiosa che l’unico che sta arrivando in finale ad Amici 2019 a mani vuote è proprio Rafael Quenedit perché Giordana Angi e Alberto Urso lo fanno con un cd già in vendita ormai da qualche giorno e Vincenzo di Primo ha ricevuto il premio Banca 5 che gli sovvenzionerà un periodo all’estero e lo studio presso il Complexions Contemporary Ballet. Oltre all’invito a tornare come ballerino professionista sarà proprio il cubano colui che arriverà in vetta alla piramide e vincere il circuito di ballo di Amici 2019? In palio questa sera c’è il premio al vincitore di questa edizione ovvero 150 mila euro ma anche quello che sarà il premio di categoria che potrebbe andare ad uno dei due ballerini per un totale di 50mila euro. A questi si aggiungeranno anche il premio della critica e possibili contratti per i finalisti ballerini di questa edizione a meno che non ci siano sorprese importanti. Rafael avrà davvero la sua rivincita questa sera? In molti sono convinti che sarà proprio Rafael il vincitore della categoria ballo, per il resto dovremo attendere.



