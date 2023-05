VINCITORE CIRCUITO CANTANTI AMICI 2023: CHI È? ANGELINA!/ Battuto Wax: finalissima con Mattia

Se Mattia Zenzola è il vincitore del circuito danza e primo super finalista di Amici 22, tra Wax e Angelina è proprio questa seconda. Una sfida fatta di cover riscritte e inediti quella vista sul palco della finale del serale tra l’allievo di Arisa e la cantante del team di Lorella Cuccarini. Per entrambi grandi complimenti anche da parte della sala stampa in collegamento in diretta su Canale 5, ma anche dai tre giudici di questo serale.

Amici 22, Mattia Zenzola é il vincitore di ballo/ Il premio e il contratto

Per Michele Bravi Wax e Angelina sono “Due colori della musica”, mentre per Cristiano Malgioglio entrambi meritano un grande successo dopo il talent, perché “siete pazzeschi”. Per il momento raggiunge la finalissima contro Mattia Angelina: chi vincerà? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Vincitore circuito cantanti Amici 2023: chi è tra Angelina e Wax?

Dopo otto mesi di permanenza nella scuola di Amici 2023 è arrivato il momento di scoprire il vincitore assoluto della ventiduesima edizione del talent show di Maria De Filippi. A contendersi la vittoria sono due cantanti ovvero Angelina e Wax e due ballerini vale a dire Isobel e Mattia. Il canto e il ballo avranno così due vincitori, ma chi è il favorito per vincere il circuito cantanti? Pur essendo entrata in corsa, Angelina Mango resta la super favorita per la vittoria finale. La figlia di Mango, sin dalle prime puntate del pomeridiano di cui è stata protagonista, ha convinto tutti con il suo innato e indiscutibile talento.

Vincitore Amici 2023, chi è?/ Finalissima tra Angelina e Mattia: per il web trionferà…

Al serale di Amici 2023, inoltre, ha conquistato anche i giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè che hanno riconosciuto in lei una vera artista capace non solo di eseguire canzoni di diverso genere, ma anche di tenere in modo impeccabile il palco. Molto amata dal pubblico, è in pole position per portare a casa non solo la vittoria del circuito cantanti, ma anche quella totale del talent show.

Wax strappa la vittoria ad Angelina Mango?

Nonostante Angelina Mango resti la super favorita, non è da sottovalutare la presenza in finale di Wax, un personaggio che, con il suo carattere divide. Con le sue canzoni sta portando a casa risultati importanti e sono tantissimi i fan del talent show che, sui social, tifano per lui. Energico, provocatore, innovativo e con una grande forza di conquistare un posto nel mondo della musica, puntata dopo puntata, è riuscito a far cambiare idea anche ai giudici del serale di Amici 2023 che, negli ultimi appuntamenti, hanno sottolineato più volte il suo talento.

Amici 22 serale 2023, finale/ Vincitore e diretta: finalissima Angelina contro Mattia

Ad oggi, tuttavia, Wax resta un passo indietro rispetto ad Angelina, ma la sua vittoria nel circuito cantanti del serale di Amici 2023 non è da escludere. Considerando che a votare sarà solo ed esclusivamente il pubblico con il televoto, potrebbe accadere davvero di tutto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA