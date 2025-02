Chi sarà il vincitore Dalla Strada al Palco 2025: i favoriti secondo i pronostici

Chi è il vincitore Dalla Strada al Palco 2025? A questa domanda potremo rispondere solo stasera, alla fine dell’ultima puntata del talent show condotto da Bianca Guaccero e il cantante Nek. Sui social si rincorrono i commenti di apprezzamento per il format e per i tanti ospiti di cui si popola ad ogni episodio. Resta ora da capire chi si aggiudicherà questa tanto sofferta vittoria, ma soprattutto meritatissima per ogni concorrente.

Ognuno degli artisti in gara ha una storia alle spalle decisamente importante e originale, e ha fatto “una scelta precisa di libertà” come spiegano sempre Nek e Bianca Guaccero, che li porta verso un futuro radioso. Infatti, i concorrenti di Dalla Strada al Palco sono tutti cantanti, giocolieri, ballerini e tanto altro che tutti i giorni allietano le vite dei passanti mettendo al loro servizio la propria arte. Ma chi tra questi può davvero conquistare la vittoria alla fine di questa edizione?

Perché Glenn Folco e Ginevra Giuli favoriti al titolo di vincitore Dalla Strada al Palco 2025

Stando alle opinioni dei social, abbiamo al momento due concorrenti favoriti a titolo di vincitore Dalla Strada al Palco 2025. Si tratta di Glenn Folco e Ginevra Giuli. Il primo è un giocoliere che ha mostrato al pubblico di Rai Uno abilità uniche nel suo genere. È, infatti, riuscito a far roteare contemporaneamente ben 7 racchette da tennis, lasciando il pubblico senza parole. Un numero che, tuttavia, sarà questa sera ancor più spettacolare, in modo da poter stupire ancora, tentando di aggiudicarsi la vittoria. Ginevra Giuli è, invece, una cantante: classe 2004, ha incantato il pubblico con la sua voce sulle note di ‘Mi sei scoppiato dentro al cuore’. Questa sera riuscirà a conquistare la finalissima e, dunque, la vittoria?

In totale, sono 13 concorrenti i concorrenti che si giocano il titolo di vincitore di Dalla strada al palco 2025. Al già citato Glenn Fulco e i Triple Check, si aggiungono: Giorgina, Samuel e Stefano Rubino, Selma Ezzine, Francesca Sicilia, Antonio Nicolosi, Manuel e Johnny, Pierpaolo Foti, Denisa Cartasu, Domenico Vaccaro, Ginevra Giuli. Tutti loro sognano un’opportunità per dare ancora più valore al duro lavoro che stanno costruendo. Solo uno, tuttavia, riuscirà grazie al suo talento a convincere il pubblico che, al momento, sembra aver dato le sue due preferenze.