VINCITORE DAVID DI DONATELLO 2024, MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA/ Vince Elio Germano!

Ad essere incoronato come Miglior attore non protagonista ai David di Donatello 2024 è Elio Germano. La sua rappresentazione in Laf è stata premiata non solo ai botteghini ma anche dalla critica e, salito sul palco, non potevano mancare i ringraziamenti di rito per questa quinta statuetta conquistata.

“Speriamo che questo film che parla di lavoro, che ci riguarda tantissimo dato che è un tema entrato con violenza nella nostra vita, nei nostri territori. Forse i film non riescono a cambiare le cose ma magari a farcele guardare”. Queste le parole di Elio Germano, fresco vincitore ai David di Donatello 2024 come miglior attore non protagonista. (agg. Valerio Beck)

David di Donatello 2024, miglior attore non protagonista

Tra i candidati al titolo di Vincitore del David di Donatello 2024 come miglior attore non protagonista grandi conferme e personaggi di spicco ma anche artisti che si stanno facendo strada nel panorama cinematografico italiano ed internazionale. Le nomination sono: Adriano Giannini per Adagio, Giorgio Colangeli per C’è ancora domani, Vinicio Marchioni per C’è ancora domani, Silvio Orlando per Il sol dell’avvenire, Elio Germano per Palazzina LAF.

Il film che ha ricevuto più nomination, battendo tutti i record è C’è Ancora Domani, annunciato come il lavoro che più potrebbe ottenere riconoscimenti nelle varie categorie, compresa questa. E proprio dalla pellicola diretta dalla Cortellesi i due interpreti Giorgio Colangeli e Vinicio Marchioni saranno i protagonisti del derby che viene annunciato dagli analisti per il premio.

In particolare spicca il nome di Vinicio Marchioni, conosciuto soprattutto per la serie tv Romanzo Criminale, è l’attore romani che ha più di tutti conquistato nel tempo pareri favorevoli della critica. Specialmente per il suo modo di vivere intensamente i personaggi, come ha già dimostrato proprio nel film per il quale è in gara. Anche per la sua capacità di saper equilibrare talento e umilità.

Chi è il vincitore del David di Donatello 2024 del premio miglior attore non protagonista? Duello per il premio tra i protagonisti di C’è ancora Domani

Alla premiazione del vincitore del David di Donatello 2024, come miglior attore non protagonista, quest’anno i favoriti vincitori che hanno recitato nel film della Cortellesi, dovranno contendersi il primato insieme a nomi della scena cinematografica internazionale molto importanti. Sia Silvio Orlando che Adriano Giannini infatti, ormai veterani delle scene, sono in nomination per ottenere l’ambito riconoscimento e subito in seconda posizione, quasi in equilibrio con i due attori di C’è ancora Domani.

Giannini è alla sua prima candidatura per il premio, mentre Silvio Orlando ha già vinto tre David di Donatello come attore protagonista e ha alle spalle ben 13 nomination. L’altro attore in nomination per il film Palazzina LAF, Elio Germano, è alla sua decima candidatura per il prestigioso premio, che ha già vinto tre volte, nel 2007, 2011 e 2021.











