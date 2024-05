VINCITORE DAVID DI DONATELLO 2024, MIGLIOR FILM/ Vince “Io Capitano” di Matteo Garrone!

Il momento più atteso della cerimonia è arrivato, ad essere premiato come Miglior film ai David di Donatello 2024 è “Io Capitano”, diretto da Matteo Garrone. Un tripudio in sala ha accolto la scelta, sicuramente ardua vista la cinquina di altissimo livello. Per il regista è stata dunque una serata davvero importante, preceduta dai premi per la miglior regia e miglior produttore.

DIRETTA VINCITORI DAVID DI DONATELLO 2024: I PREMI/ “Io Capitano” di Matteo Garrone è il miglior film!

“Ringrazio i giurati che ci hanno premiato, i premi sono importanti ma ancora di più è che il film venga visto ancora di più. Spero quindi che la pellicola possa tornare nelle sale e ringrazio davvero tutti…”. Queste le parole di Matteo Garrone dopo aver ottenuto il premio per il Miglior film ai David di Donatello 2024, un pensiero di speranza per il suo cinema ma che può essere generalizzato a tutte le altre opere italiane che hanno impreziosito la cerimonia di quest’anno. (agg. Valerio Beck)

David di Donatello 2024, miglior film

Il premio come vincitore David di Donatello 2024 per il miglior film, è tra i più prestigiosi al mondo sarà annunciato il 3 maggio presso lo storico teatro 5 di Cinecittà a Roma. Quest’anno, tra le candidature, ci sono alcuni nomi molto attesi tra conferme ed esordi alla regia. Le premiazioni saranno in tutto 25 più quelle speciali. Per le nomination a miglior film, tra produzioni internazionali, italiane, documentari e cortometraggi, i titoli in gara sono:

C’è ancora domani di Paola Cortellesi

Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti

Io capitano di Matteo Garrone

La chimera di Alice Rohrwacher

Rapito di Marco Bellocchio

Tra tutti in particolare, il favorito vincitore David di Donatello 2024 come miglior film, grazie ai grandi consensi di critica, è il lavoro cinematografico che vede Paola Cortellesi per la prima volta debuttare come regista è quello che ha ricevuto più nomination in assoluto, superando tutti i record, come era accaduto anche con gli incassi al botteghino, ed ottenendo ben 19 candidature. Le probabilità che “C’è ancora Domani” trionfi aumentano anche grazie al fatto che il film è in assoluto il più amato dal grande pubblico.

Vincitore David di Donatello 2024, miglior film: il duello tra C’è ancora Domani di Paola Cortellesi e Io Capitano di Matteo Garrone

Nonostante il film C’è ancora Domani sia il favorito, nei pronostici per la vittoria come miglior film ai David di Donatello 2024, in molti sono pronti a scommettere che la Cortellesi potrebbe a sorpresa essere battuta da Matteo Garrone con Io Capitano. Il film, già candidato anche agli Oscar del cinema, è infatto entrato nei cinque migliori film internazionali secondo la critica ed è il più visto del 2023 in Italia. Un duello quindi che vedrà i due protagonisti in una posizione di partenza già avanzata rispetto agli altri concorrenti, che anche secondo gli analisti, avrebbero minori possibilità di aggiudicarsi il premio.

Tuttavia, potrebbero esserci sorprese e colpi di scena, non rari alla consueta cerimonia di premiazione, che come accaduto ad esempio lo scorso anno ha celebrato come vincitore il film Le Otto Montagne dei registi belgi Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch, spiazzando così tutti i pronostici iniziali che vedevano invece come trionfatore il film Esterno Notte di Marco Bellocchio.











