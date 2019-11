Vincitore e Classifica Prodigi La Musica è Vita 2019/ Chi è? Laro e Zacame favoriti

La nuova edizione di Prodigi, La Musica è Vita è ricca di talenti. Flavio Insinna e Serena Autieri conducono la gara con al loro fianco una giovane promessa che solo lo scorso anno era tra i concorrenti: Giulia Golia. Ma anche quest’anno i talenti non mancano e si dividono in cantanti, musicisti e ballerini. Partiamo proprio da quest’ultima categoria, svelando che in gara troviamo Davide Alphandery, 14 anni, di Padova. Ha iniziato a danzare all’età di 6 anni, quando inizia a frequentare la stessa scuola di danza di sua sorella Marica. Il suo modello è Rudolf Nureyev. Altro talento è la piccola Eleonora Pistarà, 8 anni, di Aci Sant’Antonio (Catania). In studio ammette che “la danza è la mia vita” e lo dimostra chiaramente. Per lei danzare significa soprattutto riuscire a trasmettere le sue emozioni. Troviamo inoltre Rachele Laro, 13 anni, di Saonara (Padova). Ha deciso di dedicarsi anima e corpo alla danza, lasciando anche i genitori.

Prodigi, La Musica è Vita; chi vincerà? I concorrenti

Prodigi, La Musica è Vita presenta ottimi talenti anche nel canto. Tra i concorrenti troviamo Laura Sangermano, 14 anni, di Latina. A neanche un anno e mezzo, ancor prima di iniziare a parlare, già canticchiava. È stato il nonno, tenore, a incoraggiarla a prendere lezioni di canto. Tra i concorrenti anche Manuel Pulvirenti, 13 anni, di Acireale (Catania). Coltiva la passione per il canto sin da piccolino e inizia a prendere lezioni da quando aveva 9 anni. Ultimo cantante in gara Mattia Francesco Zacame, 11 anni, di Floridia (Siracusa). Ha conquistato la giuria con la sua versione di “Granada”. Si cobnclude con la schiera di musicisti. Troviamo in gara Emanuele Raviol, 15 anni, di Torino che suona l’arpa. Filippo Lombardi, 13 anni, di Riva del Garda. Suona la tromba ed è membro di due orchestre. Infine Matteo Pomposelli, 14 anni, di Roma: suona il pianoforte. Chi conquisterà la vittoria?

