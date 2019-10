Vincitore estrazione Superenalotto, Italia Sì/ “Ho vinto 35 milioni ma mi sento solo”

Un vincitore di 35 milioni di euro al Superenalotto ospite oggi a Italia Sì. Intervistato a casa sua, a volto coperto, racconta com’è cambiata la sua vita dopo la vincita incredibile. Dall’intervista emerge però un racconto inaspettato: l’uomo spiega di sentirsi solo e di aver dovuto prendere delle misure di sicurezza. Nel comprensorio in cui vive, ad esempio, c’è la vigilanza. «A mio figlio ho dovuto mettere una guardia del corpo», le dichiarazioni anticipate da Dagospia. E questo dopo essersi trasferito: non vive più infatti nel paese dove era prima, visto che tutti sanno che ha vinto al Superenalotto. «Per tre settimane sono andato al lavorare, poi non ce l’ho fatta più. Ho detto al titolare che avevo trovato un altro lavoro». Quel trionfo inaspettato è stato a lungo inseguito dall’uomo: racconta infatti che giocava da tempo gli stessi numeri, quelli che erano arrivati in sogno alla madre. Dopo aver vinto ha accarezzato anche il sogno di acquistare un club di calcio. «Stavo per comprare la Lazio, volevo comprare la Lazio». Ma poi ha realizzato un altro sogno. Grazie a quella vincita è riuscito ad avere un figlio. «Ci siamo potuti permettere la fecondazione assistita. Mia moglie a 51 anni ha avuto il nostro bambino».

VINCITORE SUPERENALOTTO A ITALIA SÌ “HO VINTO 35 MILIONI MA MI SENTO SOLO”

Nell’intervista che andrà in onda oggi a Italia Sì, e che in parte è stata anticipata da Dagospia, l’uomo racconta di essersi tolto molti sfizi. Ma i soldi fanno la felicità? Si sprecano le battute su questo, ma il vincitore del Jackpot di 35 milioni di euro del Superenalotto ha trovato la risposta a sue spese. «Ho fatto del bene a tanta gente, ho coperto debiti di amici. Ma adesso mi sento solo». Ad esempio, ha saldato il debito che un amico aveva con la banca: «Sono andato a cena a casa sua e gli ho fatto trovare sotto il piatto un mio assegno con i soldi che gli servivano a coprire il debito». Ad un altro amico ha pagato il mutuo. Ma ora si sente solo. Attraverso i microfoni del programma condotto da Marco Liorni ha voluto allora mandare un consiglio a colui (o colei) che ha vinto 209 milioni di euro a Lodi. «Non ti fidare di nessuno. Il 90% della gente che si avvicina lo fa solo perché vuole soldi». Gli unici amici veri che ha sono quelli che non gli hanno mai chiesto nulla. Qual è la spesa più pazza che si è concesso? «Un posacenere, l’ho pagato 500€. Però la cosa più bella è non avere preoccupazioni quando devi comprare qualcosa: se devo comprare la macchina ci metto 10 minuti».

