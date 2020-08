Vincitore Europa League 2020/ Albo d’oro: Siviglia e Spagna dominano, l’Inter…

Siviglia Inter aggiungerà un altro nome all’albo d’oro di Europa League, e l’occasione è ghiotta: per la prima volta nella storia della competizione, che è nata nel 2009 in sostituzione della Coppa Uefa – già rivoluzionata nella sua formula, dopo la sparizione della Coppa delle Coppe – potremmo avere una rappresentante italiana a sollevare il trofeo. Non è mai successo, ma del resto non c’era mai stata una finale prima d’ora: l’ultima è quella del Parma, nel 1999, vinta contro l’Olympique Marsiglia. Il Siviglia invece è proprio la squadra che domina l’albo d’oro, con 5 successi: gli andalusi hanno anche il record di finali disputate e il 100% di vittorie nelle finali disputate. Ad ogni modo, quando si parla di Europa League bisogna sempre fare una distinzione utile: l’albo d’oro della nuova competizione inizia nel 2010 ed è comunque il Siviglia a comandare (3 vittorie) insieme all’Atletico Madrid, con il calcio spagnolo che dunque ha dominato il torneo. Due sono i titoli del Chelsea che è anche campione uscente, mentre il Porto e il Manchester United completano il quadro.

VINCITORE EUROPA LEAGUE: ALBO D’ORO

In attesa del vincitore di Europa League 2020, se guardiamo anche la Coppa Uefa, l’ideale albo d’oro di Europa League si apre nel 1971: derby inglese e successo del Tottenham sul Wolverhampton. All’epoca si giocava ancora una finale in andata e ritorno, così è stato fino al 1997: la prima gara unica ha visto l’Inter prevalere sulla Lazio e, a tale proposito, tra il 1989 e il 1999 l’Italia ha raggiunto sempre la finale con almeno una squadra – unica eccezione il 1996 – e ha disputato la bellezza di 4 derby. Nonostante questo, la Spagna rimane in testa con 11 trofei; 9 quelli di casa nostra, gli stessi che ha portato a casa la formazione inglese. Possiamo poi fare un’altra analisi, e dire che le italiane ad aver vinto l’Europa League (o Coppa Uefa) sono state quattro (Inter, Juventus, Parma e Napoli) e in questo senso il primato per aver portato più club al successo spetta agli inglesi (Liverpool, Chelsea, Tottenham, Ipswich Town e Manchester United) e alla Germania, che ha festeggiato sei trofei con cinque squadre diverse e cioè Borussia Monchengladbach, Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Eintracht e Schalke 04.



