Vincitore Eurovision 2022 e classifica, chi è?/ Favorita l’Ucraina ma Mahmood e Blanco…

Chi è il vincitore Eurovision 2022? Come sarà la classifica Eurovision dopo la finale?

Grande attesa per la finale dell’Eurovision 2022 e per la classifica, la 66ª edizione dell’annuale concorso canoro. Questa sera, sabato 14 maggio, al termine delle 25 esibizioni della nazioni in gara verrà annunciato il vincitore Eurovision 2022. Ricordiamo che lo scorso anno l’Eurovision è stato vinto dai Maneskin con la canzone “Zitti e buoni”, per questo motivo l’edizione di quest’anno si svolge in Italia. A rappresentare il nostro Paese c’è il duo che ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo, Mahmood & Blanco con il brano “Brividi”. Ma la nazione favorita assoluta nelle quote Snai è l’Ucraina, rappresentata dalla Kalush Orchestra. Chiaramente i pronostici relativi alla loro vittoria si collegano all’attuale situazione del Paese, invaso dalla Russia dallo scorso 24 febbraio: in molti sperano che la vittoria dei Kalush possa essere un messaggio di pace. Nelle quote Snai la loro vittoria è data a 1,55.

Mahmood e Blanco, Italia Eurovision 2022: chi sono/ Vincitori? Con "Brividi" per l'impresa

Kalush, per l’Ucraina, favoriti come vincitori Eurovision 2022

Stando invece ai social network, secondo un’indagine di Talkwalker, Mahmood e Blanco sono i favoriti vincitori Eurovision 2022. Mentre secondo i bookmaker i rappresentanti italiani si fermano al secondo posto, a 5,5o, dietro l’Ucraina. Anche la Svezia con Cornelia Jakobsen è tra i favoriti (10,00), così come il Regno Unito (7,50) in gara con Sam Ryder, il più seguito TikToker inglese. La Spagna con l’attrice-cantante di origini cubane Chanel Terrero è quotato a 15,00. Si è parlato molto anche del grande ritorno dei finlandesi The Rasmus, ma la loro vittoria è quotata a 100,00. Facendo una media con le varie quote scommesse internazionali, la vittoria dell’Ucraina con la Kalush Orchestra è data al 44%, contro il 13% di Mahmood & Blanco e il 12% della svedese Cornelia Jakobs. I pronostici verranno confermati? La Kalush Orchestra vincitori Eurovision 2022? Come sarà la classifica Eurovision 2022?

LEGGI ANCHE:

EUROVISION 2022, FINALE/ Diretta e vincitore: Blanco pronto "Grande emozione"Perché Australia è all'Eurovision 2022?/ Ironia social: "Per una settimana in Europa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA