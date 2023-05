Vincitore Eurovision 2023: chi è?/ Pronostico: Francia in salita con La Zarra, Mengoni…

Vincitore Eurovison 2023, pronostici: Francia e Ucraina i favoriti tra i big 5

A poco dalla proclamazione del vincitore dell’Eurovision song contest 2023 continua ad esserci un paese favorito su tutti: parliamo della Svezia, rappresentata con Loreen con la canzone Tattoo, brano ascoltatissimo anche in Italia. Vero e proprio tormentone di questi mesi, Tatoo ha portato Laureen fuori dai suoi confini, fino all’Eurovision.

I più alti nella top ten degli scommettitori tra i big five rimangono, al momento, l’Ucraina e, subito sotto, la Francia con La Zarra. Potrebbe però essere in salita Marco Mengoni dopo l’impeccabile esibizione fatta durante la finale dell’Eurovision 2023. Avrà adesso qualche possibilità in più di piazzarsi sul podio? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Nessuna speranza per l’Italia?

Secondo i pronostici sul vincitore dell’Eurovision Song Contest 2023, l’Italia quest’anno ha ben poche possibilità di trionfare. Le quote danno il vincitore del Festival di Sanremo 2023 Marco Mengoni in Top Ten (al nono posto per la precisione), con una vittoria data da 25.00 di Sisal a 50.00 di Snai, con William Hill che quota a 41.00. Quote, dunque, molto alte, che di fatto lo escludono (salvo colpi di9 scena) dalla vittoria.

I top tre paesi favoriti alla vittoria sono la Svezia (con una quota media di 1.45) con Laureen; segue la Finlandia (con una quota di 4.00) e al terzo posto l’Ucraina, vincitrice della scorsa edizione dell’Eurovision, con una quota di 10.00. Nulla però è dato per scontato: non sono infatti da escludere colpi di scena nelle votazioni finali. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Svezia verso il trionfo?

L’attesa sta per terminare. Questa sera, al termine di una finalissima ricca di musica, sarà decretato il vincitore dell’Eurovision 2023. Dopo la vittoria dell’Italia con i Maneskin e quella dell’Ucraina, chi sarà il Paese vincitore dell’importante evento? A decretare il vincitore sarà il voto congiunto delle giurie e del pubblico che potrà esprimere la propria preferenza attraverso il televoto. Ogni Paese, però, non potrà votare per l’artista che lo rappresenta. Dall’Italia, quindi, non si potrà sostenere Marco Mengoni con il televoto. Come sempre, anche quest’anno, non mancano i pronostici degli scommettitori che sembrano orientati verso un unico Paese.

La grande favorita per la vittoria dell’Eurovision Song Contest 2023 è la Svezia la cui vittoria è quotata a 1,45. A rubarle la vittoria, però, potrebbe essere la Finlandia quotata a 4. Secondo i bookmakers, tuttavia, a sorpresa, potrebbe trionfare ancora una volta l’Ucraina la cui vittoria è quotata a 10.

Vincitore Eurovision 2023: nessuna possibilità per l’Italia?

Non sembrano esserci molte possibilità per gli altri Paesi per strappare l’eventuale vittoria alla Svezia dell’Eurovision 2023. Da quest’ultima, infatti, secondo le quote dei bookmakers, gli altri Paesi sono davvero lontani. L’unico Paese che potrebbe creare problemi al terzetto dei favoriti è la Norvegia la cui vittoria è quotata a 15, seguita da Israele e Francia.

E l’Italia? Se con i Maneskin e il duo di Mahmood e Blanco le quote davano per favorita l’Italia, così non è con Marco Mengoni la cui vittoria è quotata a 50. Tuttavia, spesso, i pronostici dell’Eurovision non sono poi stati confermati. Fondamentali, infatti, sono le performance degli artisti durante la serata: con un’esibizione magistrale, Mengoni potrebbe convincere il pubblico straniero e le giurie a puntare tutto su di lui.

Come si vota il vincitore

Il vincitore viene eletto con un sistema di voti misto. A votare è il pubblico attraverso il televoto e le giurie composte professionisti dell’intrattenimento. Le giurie internazionali assegneranno il 49.7% dei punti in palio, il voto del pubblico il 50.3%. Le giurie assegnano fino ad un massimo di 12 punti. Il voto di ogni giuria viene svelato al termine di tutte le esibizioni. Dopo la classifica provvisoria data dai voti delle giurie, arriva la classifica finale.

Il voto del televoto incide profondamente sul vincitore. All’epoca della vittoria dei Maneskin, infatti, è stato fondamentale il televoto. Accadrà lo stesso anche durante la finalissima dell’Eurovision 2023?











