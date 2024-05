Vincitore Eurovision 2024, chi è?/ Classifica: Angelina Mango fuori dalla Top 5, Croazia favorita. Pronostici

Chi sarà il vincitore dell’Eurovision 2o24? Il favorito secondo i pronostici

vincitore e della classifica. Un’edizione, questa, che promette colpi di scena, a partire dal podio che verrà annunciato alla fine della lunga serata dell’11 maggio. Occhi puntati su Angelina Mango, finora data tra i favoriti alla vittoria. Tuttavia, la giovane artista figlia d’arte dovrà scavalcare alcune posizioni per aggiudicarsi la vittoria, almeno stando ai più recenti pronostici dati dai bookmakers. Tutto pronto per la finale dell’Eurovision 2024 e per la proclamazione del suoUn’edizione, questa, che promette colpi di scena, a partire dal podio che verrà annunciato alla fine della lunga serata dell’11 maggio. Occhi puntati su, finora data tra i favoriti alla vittoria. Tuttavia, la giovane artista figlia d’arte dovrà scavalcare alcune posizioni per aggiudicarsi la vittoria, almeno stando ai più recenti pronostici dati dai bookmakers.

Al momento il favorito alla vittoria è Baby Lasagna, artista in gara per la Croazia con il brano ‘Rim Tim Tagi Dim’. Un nome che risuona sin da prima dell’inizio dell’Eurovision 2024, visto che sin dal primo ascolto è stato considerato uno dei papabili finalisti e, addirittura, vincitore di questa edizione. Quante speranze ha, dunque, Angelina di svettare sul podio?

Angelina Mango può essere il vincitore dell’Eurovision 2024? Le sue possibilità

Partiamo dunque col svelare i pronostici sui primi 5 in classifica all’Eurovision 2024 secondo i bookmakers. Angelina Mango è fuori da questo podio a 5, occupato al momento dalla già citata Croazia, seguita alla discussa Israele al secondo posto, al terzo dalla Svizzera, quarto Francia e quinto posto Irlanda. Nella classifica dei bookmakers, Angelina Mango è settimana. Dunque non del tutto fuori dai giochi per la vittoria ma, comunque, non sul podio.

Va detto che Angelina Mango ha scalvato un posto in queste ultime ore nella classifica dei bookmakers del vincitore dell’Eurovision 2024. Questo perché al settimo, fino a poche ore fa, c’era Joost Klein, artista rappresentante dei Paesi Bassi. Il cantante è stato però recentemente squalificato dalla gara, perdendo di fatto la possibilità di esibirsi nella finale dell’Eurovision 2024.

Joost Klein dei Paesi Bassi squalificato da Eurovision 2024: come cambiano i pronostici sul vincitore

Quando l’EBU ha annunciato che Joost Klein dei Paesi Bassi è stato squalificato perché “La polizia svedese sta indagando sulla denuncia presentata da una donna membro della troupe di produzione dopo un incidente avvenuto dopo l’esibizione di Klein nella semifinale di giovedì sera. Mentre le indagini sono in corso, non è opportuno che partecipi alla gara”, Angelina Mango dall’ottavo posto è salita al settimo, avvicinandosi di un gradino alla vittoria.

Certo per la rappresentante italiana non sarà facile scavalcare Croazia e Israele. Quest’ultimo, rappresentato da Eden Golan all’Eurovision 2024, è stato il paese più votato dal pubblico italiano durante la seconda semifinale. Certo, in quell’occasione Angelina Mango non era in gara (anche se, ricordiamo, non si può votare per il proprio paese); tuttavia, strategicamente l’Italia potrebbe muoversi in modo differente questa sera, votando chi è di fatto fuori dal podio secondo i pronostici.

La classifica dei bookmakers sul vincitore dell’Eurovision Song Contest 2024: Angelina settima

Ecco la classifica secondo gli ultimi pronostici dei bookmakers sul possibile vincitore dell’Eurovision 2024.

1 Croazia Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

2 Israele Eden Golan – Hurricane

3 Svizzera Nemo – The Code

4 Francia Slimane – Mon amour

5 Irlanda Bambie Thug – Doomsday Blue

6 Ucraina a. alyona & J. Heil – Teresa & Maria

7 Italia Angelina Mango – La noia

8 Grecia Marina Satti – Zari

9 Regno Unito Olly Alexander – Dizzy

10 Finlandia Windows95man – No Rules!

11 Svezia Marcus & Martinus – Unforgettable

12 Norvegia Gåte – Ulveham

13 Armenia Ladaniva – Jako

14 Lituania Silvester Belt – Luktelk

15 Austria Kaleen – We Will Rave​

16 Georgia Nutsa Buzaladze – Firefighter

17 Spagna Nebulossa – Zorra

18 Estonia 5miinust & Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

19 Cipro Silia Kapsis – Liar

20 Germania Isaak – Always on the Run

21 Lettonia Dons – Hollow

22 Slovenia Raiven – Veronika

23 Portogallo Iolanda – Grito

24 Lussemburgo Tali – Fighter

25 Serbia Teya Dora – Ramonda

