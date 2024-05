Vincitore Eurovision 2024, chi è? Il pronostico dell’I.A. ChatGPT/ Trionfa Italia con Angelina Mango

Angelina Mango vince l’Eurovision 2024? Secondo ChatGPT e un testa a testa con la Svizzera

Questa sera andrà in onda la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024 e si esibiranno le ultime 15 Nazioni in gara per aggiudicarsi un posto nel gran finale, che andrà in onda sabato 11 maggio 2024. Soltanto 10 passeranno il turno e dovranno vedersela con le altre Nazioni già qualificate e con i Big Five, Italia, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito e quest’anno, in qualità di vincitrice in carica, la Svezia. E già si moltiplicano i pronostici sui probabili vincitori dell’Eurovision 2024 e l’ultima in ordine di tempo della classifica redatta dall’Intelligenza artificiale di ChatGPT.

Vincitore Eurovision 2024, chi è?/ Testa a testa Croazia e Svizzera, chance per Angelina Mango: pronostico

Stando alla classifica del famoso chatbot di OpenAI vincitore di Eurovision 2024 potrebbe essere proprio l’Italia con Angelina Mango o, per l’esattezza, se giocherebbero il nostro Paese e la Svizzera con il suo rappresentante Nemo che porta sul palco The Code proprio nella puntata di questa sera. Entrambi gli artisti sono infatti quotati per la vittoria con un punteggio di 9,5. Bisogna, però, fare delle precisazioni. La classifica, riportata da Fanpage, è stata stilata ben prima dell’inizio della kermesse canora ed infatti tiene conto di tutti i 37 Paesi in gara tra cui coloro che sono già stati eliminati e dunque la veridicità va presa con pinze.

Quando si esibisce Angelina Mango all’Eurovision Song Contest 2024?/ Scaletta seconda semifinale

Vincitore Eurovision 2024, chi è? Ottime chance per Angelina Mango secondo l’I.A.”

E nel dettaglio, Intelligenza artificiale di ChatGPT ha stilato una classifica che vede in cima proprio la nostra rappresentante dell’Italia Angelina Mango e Nemo della Svizzera seguiti sul podio dalla Lettoni di Dons con Hollow. Il super favorito alla vittoria Baby Lasagna della Croazia con la sua Rim Tim Tagi Dim mentre al contrario si trovano in alto Paesi che sono già ufficialmente eliminati come l’Austria e l’Azerbaijan.

Come si è arrivati a questa conclusione? Semplice, Fanpage.it ha raccolto le recensioni sui brani da tre siti specializzati sull’Eurovision Song Contest 2024. Qui hanno allegato il prompt e chiesto a ChatGPT di definire le probabilità di vittoria con un valore numerico. Coloro che si trovano in basso alla classifica sono lì presenti perché dai siti hanno ricevuto giudizi non positivi e, di conseguenza, avrebbero meno probabilità di vittoria secondo Chat GPT. Dunque il pronostico sul vincitore dell’Eurovision 2024 dev’essere preso con le pinze.

Angelina Mango vince l'Eurovision Song Contest 2024?/ Il parere dell'ex maestra ad Amici, Lorella Cuccarini

