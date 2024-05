Vincitore Eurovision 2024, chi è?/ Italia e Angelina Mango fuori podio, vince Croazia o Svizzera: pronostico

Eurovision Song Contest 2024, chi è il vincitore? Italia con Angelina sul podio per gli scommettitori

Chi vince l’Eurovision 2024? Quante probabilità ha Angelina Mango di vincere? A meno di una settimana dall’inizio della kermesse canora europea gli scommettitori continuano a fare i loro pronostici. Dopo le prove di tutti i cantanti in gara le loro previsioni sono cambiate. Una sorpresa un po’ amara, infatti, riguarda Angelina Mango. Grazie al trionfo al Festival di Sanremo 2024 con La Noia, la figlia d’arte e vincitrice di Amici 2023 rappresenterà l’Italia al ESC2024. Tuttavia, partita come preferita e data certa almeno sul podio dai primi pronostici adesso, secondo le quotazioni dei bookmaker non è più sul podio.

Angelina Mango con la sua La Noia ha una quotazione di circa 5.50 questo vuol dire che comunque potrebbe classificarsi fuori dal podio intorno alla quarta posizione in classifica. Non è un brutto risultato, ovviamente, ma la vittoria sembra lontana. Tuttavia la giovane contautrice in questi mesi si è impegnata nelle attività promozionali pre-Eurovision, partecipando a diversi party e festival europei per cercare di promuovere il suo brano. E grandi soddisfazioni per lei potrebbero arrivare anche del rilascio di una versione in spagnolo del suo singolo. Insomma, al momento, Angelia Mango sarà il vincitore dell’Eurovisione 2024? Secondo i pronostici tale risultato non è affatto facile.

Vincitore Eurovision Song Contest 2024 chi è? Favoriti alla vittoria Svizzera e Croazia

E dunque, secondo i pronostici degli scommettitori e riportati tra gli altri anche da Libero.it, chi vince l’Eurovision Song Contest 2024? I favoriti alla vittoria, dopo le prove generale, a sorpresa sono Croazia e Svizzera. Alle prime posizioni della classifica ci sono molti Paesi del centro Europa mentre i Paesi del Nord che hanno una lunga tradizione di trionfi non sono menzionati. E dunque scendendo le dettaglio il probabile vincitore dell’Eurovision 2024 è la Svizzera con il suo rappresentante Nemo ed il brano The Code con delle quotazioni medie del 2.50.

In leggero distacco il secondo classificato, la Croazia con Baby Lasagna e la sua Rim Tim Tagi Dim. Sull’ultimo gradino del podio poi ci sono i Paesi Bassi con la ballabile Europapa Joost Klein. Angelina Mango con La Noia si classifica quarta per gli scommettitori. Chi sono invece i Paesi agli ultimi posti? Malta con Sarah Bonnici e la sua Loop e Moldavia con Natalia Barbu che si esibirà con In the Middle. Terzultimo posto, invece, per San Marino con Megara e la sua 11:11.











