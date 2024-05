Vincitore Eurovision 2024, chi è?/ Super favoriti Svizzera e Croazia: Angelina Mango sul podio: pronostico

Eurovision 2024, chi è il vincitore? Rimonta Angelina Mango e sale sul podio: ma svetta Croazia con Baby Lasagna

Si avvicina il gran finale dell’Eurovision 2024 il vincitore chi sarà? I finalisti sono già stati decretati nella due semifinali andate in onda rispettivamente martedì 7 e giovedì 9 maggio e si contenderanno la vittoria accanto ai cinque Big Five Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Italia con Angelina Mango e la Svezia in finale di diritto perché vincitrice in carica. A questo punto ci sono più elementi per lasciarsi andare nei pronostici, chi è il vincitore dell’Eurovision 2024 secondo gli scommettitori? Rispetto ai giorni scorsi non vi sono variazioni rivelanti, il podio continua ad essere formato al primo posto dalla Croazia, seguito dalla Svizzera ed infine dall’Italia con Angelina Mango.

Eden Golan, la cantante di Israele fischiata all'Eurovision Song Contest 2024/ Urla e proteste dal pubblico

Nel dettaglio, infatti, per i bookmakers il vincitore dell’Eurovision 2024 è la Croazia con il suo rappresentante Baby Lasagna e la sua Rim Tim Tagi Dim. È il super favorito, le quotazioni della sua vittoria sui siti di scommesse sono tra il 2.50 ed il 2.00. È seguito dalla Svizzera di Nemo con The Code le cui quotazioni sono tra 4.50 e 4.00. Il cantante elvetico è a sua volta tallonato da Angelina Mango con La Noia. La nostra rappresentante, infatti, è quotata per la vittoria tra il 6.00 e il 4.00. È possibile dunque che con una ‘zampata’ finale il trionfo ritorni in Italia a due anni esatti dai Maneskin con Zitti e Buoni. Seguono la classifica appena fuori dal podio l’Ucraina (7.00) e l’Olanda (15.00).

Eurovision 2024, grave errore Rai: "Regolamento violato", Angelina Mango penalizzata?/ In onda risultato voto

Vincitore Eurovision 2024, testa a testa Croazia e Svizzera ma Israele rimonta

Stando agli scommettitori, dunque, vincitore dell’Eurovisione 2024 annunciato è la Croazia ma colpi di scena potrebbero riserbare la Svizzera e l’Italia con Angelina Mango. Tuttavia vi sono alcuni Paesi che con le esibizioni durante le semifinali hanno fatto degli enormi sbalzi avanti in classifica. Secondo infatti il pronostico di EurovisionWorl.com. Il podio sarebbe composto: Croazia al primo posto con il 45% di possibilità di vittoria seguito, a sorpresa, da Israele, Eden Golan con Hurrican (possibilità di vittoria del 19%) e dalla Svizzera al terzo posto con il 12% di possibilità di vittoria. L’Italia in questo pronostico slitta al 7° posto. Israele inoltre proprio ieri sera durante la semifinale è stata fischiata e contestata con cori pro Palestina.

FINALISTI EUROVISION 2024, SECONDA SEMIFINALE: CHI SONO?/ Armenia e Israele in finale, Malta non ce la fa

Elencato chi potrebbe il vincere Eurovision 2024, per quanto riguarda, invece, gli ultimi posti in classifica, lontani dal sogno della possibile vittoria ci sono la Lettonia, la Serbia e il Portogallo ma anche alcuni rappresentanti dei Big Five come la Spagna e la Germania.











© RIPRODUZIONE RISERVATA