La seconda semifinale di Eurovision 2025 si avvicina e cresce la curiosità di scoprire la lista completa dei finalisti, anche per azzardare pronostici più concreti sul possibile vincitore. Dunque, chi si aggiudicherà questa edizione di Eurovision? Lo scopriremo sabato prossimo 17 maggio, mentre sul web iniziano già a fioccare ipotesi e pronostici sul vincitore. Secondo i bookmaker l’Italia non è uno dei paesi da tenere in considerazione per la vittoria finale.

D’altra parte il pezzo di Lucio Corsi, Volevo essere un duro, non sembra possedere le caratteristiche ideali per giocarsi il primo posto ad Eurovision. E infatti anche secondo gli scommettitori, l’Italia e Lucio Corsi non sono lontanamente in corsa per la vittoria. Ovviamente non si possono escludere sorprese dell’ultimo minuto, ma la situazione sembra piuttosto delineata, almeno per quanto riguarda il nostro paese.

Eurovision 2025, chi è il vincitore? Svezia in testa secondo i bookmaker con KAJ e il brano Bara Bada Bastu

Dunque, chi sarà il vincitore Eurovision 2025? Stando agli scommettitori, in cima alla lista troviamo la Svezia, rappresentata dal trio comico-musicale KAJ, in gara con la canzone Bara Bada Bastu. Per la Svezia non sarebbe la prima volta, dato che si è già aggiudicata il titolo per ben sette volte negli anni passati. Seguono l’Austria con JJ e l’effervescente canzone Wasted Love e i Paesi Bassi con Claude il suo brano C’est la vie.

La lista dei possibili favoriti è lunga, ma va ricordato che non tutti i cantanti in lista hanno già avuto modo di esibirsi, per alcuni di loro infatti occorrerà attendere la seconda semifinale, che sarà possibile seguire in diretta su Raidue a partire dalle 21. Dopo questa sera, infatti, conosceremo e il quadro completo dei finalisti e si restringerà ulteriormente il cerchio relativo al possibile vincitore.

