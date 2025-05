Vincitore Eurovision Song Contest 2025: Lucio Corsi potrebbe vincere?

Eurovision Song Contest 2025 sta per concludersi e c’è grandissima attesa per la puntata del 17 maggio in diretta da Basilea. La finale dell’evento verrà trasmessa su Rai 2 dove spiccherà anche il protagonista italiano Lucio Corsi, cantautore d’esperienza che si è fatto conoscere da tutta Italia a Sanremo di quest’anno. Ha speranza di vincere l’Eurovision? Tante sono le domande su questa edizione come quella sui favoriti del momento. Chi potrebbe vincere il contest quest’anno? Ecco alcune previsioni.

Luca Dondoni: “Eurovision 2025? La 2a semifinale un disastro totale”/ “Ascoltato ciofeche, Lucio Corsi…”

Sono ben 26 i Finalisti dell’Eurovision Song Contest 2025 e tra loro ci sono due amatissimi concorrenti, Lucio Corsi che gareggia per l’Italia con “Volevo essere un duro” e Gabry Ponte che porta la sua hit “Tutta l’Italia”. Non solo, in gara si trova anche Tommy Cash, autore di “Espresso Macchiato”, brano che ha fatto molto scalpore nel nostro Paese per via delle citazioni sull’Italia. Ma l’attenzione è tutta focalizzata su chi potrebbe vincere l’Eurovision durante la 69ma edizione, e purtroppo, Lucio Corsi non pare classificarsi nei primi cinque concorrenti favoriti. Andiamo a scoprire chi si gioca la vittoria quest’anno.

Lucio Corsi pronto per la finale Eurovision 2025: "Voglio essere me stesso"/ "Semifinale? Ecco com'è stata"

Vincitore Eurovision Song Contest 2025: Svezia favorita?

I bookmakers parlano chiaro, Lucio Corsi non è uno dei possibili vincitori anche se ovviamente non è ancora detta l’ultima parola (leggi qui le ultime dichiarazioni del cantante). Al momento il super favorito è la Svezia con una quotazione altissima per KAJ, famoso trio musicale che ha portato in gara la canzone Bara Bada Bastu, mentre il secondo possibile vincitore potrebbe essere JJ, austriaco che ha incantato tutti con Wasted Love, una dolce ballata che lo fa finire dritto ai candidati per la vittoria. Buoni auspici anche per Francia e Paesi Bassi, che si classificano con una percentuale del 6% e dell’8%.

Perchè l’Italia può votare Gabry Ponte all’Eurovision 2025 e non Lucio Corsi?/ Un ‘paradosso’ nel regolamento

Tra gli altri ginalisti dell’Eurovision Song Contest si classificano altri concorrenti, ecco chi sono e i loro Brani: Norvegia: Kyle Alessandro – “Lighter”, Albania: Shkodra Elektronike – “Zjerm”, Svezia: KAJ – “Bara Bada Bastu”, Islanda: VÆB – “RÓA”, Paesi Bassi: Claude – “C’est la vie”, Polonia: Justyna Steczkowska – “GAJA”, San Marino: Gabry Ponte – “Tutta l’Italia”, Estonia: Tommy Cash – “Espresso Macchiato”, Portogallo: Napa – “Deslocado”, Ucraina: Ziferbbat – “Bird of Pray”. Al momento non si può ancora dire con certezza chi è il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2025 e per saperlo non ci resta che attendere la diretta di Rai Uno il 17 maggio dalle 20.30.