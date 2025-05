Vincitore Eurovision 2025, JJ porta a casa la vittoria

Johannes Pietsch ha vinto Eurovision 2025. Dopo che gli artisti si sono esibiti tutti e Lucio Corsi si è piazzato quinto nella classifica finale (risultato straordinario), è stato eletto JJ come vincitore dell’Eurovision Song Contest. Una vittoria meritatissima quella del cantante, nato da madre filippina e padre austriaco. Sin da piccolo inizia a cantare per poi volare a The Voice UK nel 2020 e iniziare una lunghissima carriera nel mondo della musica.

Gabry Ponte vince Eurovision 2025? Il dj tra i favoriti: com'è andata l'esibizione/ Polemica su plagio?

Classe 2001, JJ ha un timbro da controtenore e il pubblico dell’Eurovision 2025 è rimasto incantato dalla sua estensione vocale, che è riuscita in qualche modo a fondere insieme tanti generi, quali pop e musica classica. Una voce gender fluid capace di emozionare i telespettatori e tutti quanti. Lui, che ha studiato per lungo tempo a Vienna, si trova ora ad alzare la coppa per la vittoria di uno dei contest più famosi al mondo.

Ed Sheeran sostiene Lucio Corsi all'Eurovision: il cantante spiazza con una storia sui social/ Cos'ha detto

Vincitore Eurovision 2025, Svezia favorita: occhio a Lucio Corsi

Spazio alla finale dell’Eurovision 2025 che questa sera a Basilea incoronerà il vincitore della rassegna musicale più importante d’Europa. Da Lucio Corsi in gara a difendere i colori dell’Italia con la sua canzone Volevo essere un duro fino a Gabry Ponte con San Marino e la canzone Tutta l’Italia, che potrebbe rappresentare una seria minaccia nel concorso. 26 paesi in gara, tutti contro tutti e colpi di scena pronti a movimentare una serata che si preannuncia davvero scintillante. La Svezia parte favorita in una gara che vedrà tra gli altri protagonisti anche Norvegia, Albania, Svezia, Islanda, Paesi Bassi, Polonia, San Marino, Estonia, Portogallo, Ucraina, Lituania, Israele, Armenia, Danimarca, Austria, Lussemburgo, Finlandia, Lettonia, Malta, Grecia, Italia, Francia, Svizzera, Germania, Spagna e Regno Unito.

Lucio Corsi, com'è andata esibizione all'Eurovision 2025/ Fuori dagli schemi con armonica e i sottotitoli

Il vincitore Eurovision 2025 sarà annunciato in quel di Basilea dopo il trionfo svizzero dello scorso anno e ci sarà anche la nostra Michelle Hunziker sul palco, così come Topo Gigio annuncerà i voti dell’Italia.

Vincitore Eurovision 2025: Gabry Ponte sorpresa?

Può accadere di tutto nella serata finale dell’Eurovision 2025, dove spesso i pronostici finiscono per essere ribaltati. L’Italia sarà rappresentata da Lucio Corsi, dopo la rinuncia di Olly, vincitore di Sanremo 2025 con Balorda Nostalgia. Vedremo dunque cosa ci riserverà la notte di Basilea, con la Svezia che secondo i bookmakers parte leggermente davanti a tutti con Kaj.

Occhio anche all’Austria, difesa da JJ, mentre Louane ha buone possibilità di trionfo con la Francia. Occhio anche ai Paesi Bassi con Claude, e ricordiamo che anche i Maneskin vinsero nel 2021 la kermesse partendo dalle retrovie e stupendo tutti in Olanda. Da tenere d’occhio Gabry Ponte, possibile sorpresa vista la sua popolarità in tutto il mondo e l’impatto avuto dalla canzone in questi mesi, la sua Tutta l’Italia avrà grandi chance di fare bene.

Eurovision 2025, dove seguire la finale

Non sono mancate le emozioni alla vigilia di questa settimana di Eurovision 2025, che sarà visibile come di consueto su Rai1 a partire dalle 20.40, subito dopo il TG1. E per tutti coloro che non potranno seguire l’evento in diretta tv, anche RaiPlay trasmetterà la speciale serata in diretta da Basilea. Il commento è affidato alle voci di Gabriele Corsi e Big Mama.