Vincitore Festival Castrocaro 2020/ Chi è? Pronostici: Neno e Ottonello favoriti

Chi sarà il vincitore del Festival Castrocaro 2020? Sarà la giuria a giudicare i ragazzi, tra questi troveremo Bugo, Riccardo Zanotti dei Pinguini tattici Nucleari, Maria Antonietta e Taketo Gohara. I pronostici sembrano favoriti Jacopo Ottonello e Neno visto che sono i più famosi, i due ragazzi hanno infatti partecipato alla diciannovesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. In gara insieme a loro però ci saranno anche Fellow, Laura Fantauzzo, Le Radici, Nadia D’Aguanno, Daino e Watt. Chissà che non ci sarà una sorpresa con la possibilità di vedere magari un artista emergente affermarsi nell’olimpo dei grandissimi cantanti italiani.

Vincitore Festival Castrocaro 2020, l’albo d’oro

Il vincitore del Festival Castrocaro molto spesso in passato ha sfruttato questo palcoscenico come rampa di lancio per la sua carriera. Nella prima edizione del 1957 a vincere fu Tina Castelli, ma si contano tantissimi nomi importanti nel corso delle varie stagioni. Tra queste la prima è stata senza dubbio Gigliola Cinquetti che nel 1963 vinse ex aequo con Bruno Filippini grazie alla canzone “Sull’acqua le strade di notte”. Incredibile fu la stagione degli anni ottanta che videro vincere in fila dal 1980 al 1982 Luca Barbarossa, Zucchero Fornaciari ex aqueo con Fiordaliso e Donatella Milani. L’ultima a vincere è stata Debora Manenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA