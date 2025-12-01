Vincitore Festival di Sanremo 2026, ecco le prime quote dei bookmakers Sisal su chi trionferà all'Ariston: in testa troviamo il duo Fedez-Masini

Vincitore Festival di Sanremo 2026: Fedez-Masini in testa alle quote Sisal

Ieri pomeriggio, nel corso dell’edizione del TG1 delle 13.30, Carlo Conti ha fatto l’attesissimo annuncio dei Big in gara al Festival di Sanremo 2026. 30 artisti pronti a contendersi la vittoria e un cast piuttosto variegato, che abbraccia molteplici e differenti generazioni e che potrebbe regalare qualche sorpresa al pubblico.

Intanto, però, i bookmakers hanno iniziato a scatenarsi sul possibile vincitore della prossima edizione della kermesse e le quote impazzano già in rete. In particolare, secondo gli esperti Sisal, chi sarà il vincitore del Festival di Sanremo 2026? A dominare la classifica è il duo composto da Fedez e Masini, quotato a 4.50: sono due nomi molto attesi e, sin da ora, tra i principali pretendenti per il trionfo finale.

A seguire sul podio troviamo Tommaso Paradiso quotato a 5.00, mentre Arisa e Luchè sono al terzo posto a 9.00. Non mancano in classifica graditissimi ritorni sul palco dell’Ariston, come quelli di Ermal Meta, Dargen D’Amico, Malika Ayane e Levante, tutti e 4 quotati a 12.00.

Festival di Sanremo 2026, quote e bookmakers sul papabile vincitore

Proseguendo con le quote degli esperti Sisal sul vincitore Festival di Sanremo 2026, in classifica troviamo Serena Brancale quotata a 16.00, Mara Sattei a 20.00 e i giovani Tredici Pietro e Michele Bravi a 25.00. Segue una serie di Big in gara tutti sulla stessa linea e quotati a 33.00: J-Ax, Leo Gassmann, Chiello, Fulminacci, il duo LDA-Aka7even, Sayf e Nayt.

Più in fondo a quota 50.00 troviamo Elettra Lamborghini, Patty Pravo, Sal da vinci, Ditonellapiaga, Enrico Nigiotti e Francesco Renga, mentre a quota 66.00 troviamo Raf, Samurai Jay, Bambole di pezza, Eddie Brock e Maria Antonietta e Colombre.

Queste sono dunque le quote per il papabile vincitore Festival di Sanremo 2026 secondo gli esperti Sisal. La febbre da Sanremo è ufficialmente iniziata e cresce la grande attesa del pubblico per il Festival che verrà.