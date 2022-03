Vincitore GF Vip 2022, chi sarà?/ Quote e pronostici: i bookmakers premiano…

Grande Fratello Vip: Soleil Sorge non vincerà il reality secondo i bookmakers

Mentre si avvicina la finale del Grande Fratello Vip in corso, i bookmakers stilano le prime scommesse sul papabile vincitore del gioco e in una relativa classifica generale ha ora la meglio su tutti Lulù Hailé Selassié. Delude invece la “favorita” dall’opinionista Sonia Bruganelli, Soleil Sorge, che è fuori addirittura dalla top 3. L’ordine di arrivo dei gieffini vip in questione è una media ponderata dei dati riportati dalle principali piattaforme di scommesse, Snai, Planet Win e Codere.

Davide Silvestri non perdona Lulù "Mi ha dato della merd*"/ "Sono nero con lei!"

Al secondo posto, alle spalle della ormai influencer gieffina del momento, Lulù, che strizza l’occhio all’influenza da trend-setter di Chiara Ferragni esercitata sui social, si posiziona la sorella e princess etiope, Jessica Hailé Sélassié. Il terzo podio è occupato da un altro veterano della più longeva edizione del Grande Fratello Vip mai registrata in tv, ovvero Davide Silvestri, che ha più volte ammesso di volere un posto in finale e di voler vincere il reality. La classifica di scommesse generali, stilata ancor prima dell’ultima diretta del gioco (andata in onda lunedì 28 febbraio), indica inoltre tra i papabili finalisti favoriti alla vittoria gli ultimi due gieffini uscenti e quindi i nuovi eliminati, Nathalie Caldonazzo (12°) e Alessandro Basciano (9°). Delude le aspettative, poi, Soleil Sorge (solo 5°), che è superata da Delia Duran (4°), ma precede l’altra preferita del pubblico Miriana Trevisan (7°). 8° Giucas Casella, 9° Sophie Codegoni, 11° Barù.

Gf vip 6, Soleil Sorge e lo sfogo al veleno/ "Io credo di meritare la finale"

Al via i sondaggi online sul vincitore del GF Vip

Oltre alle quotazioni di scommesse, sul papabile nome del vincitore del GF Vip 6 in corso, inoltre, si rilevano in queste ore i primi risultati dei sondaggi online in corso, indetti dal web via social network.

I dati in questione anticipano tutt’altra proiezione rispetto a quella indicata da principali bookmaker, che vedrebbe molto alta la percentuale di probabilità che sia una donna la rivelazione finale del gioco dei vipponi (come prevede Adriana Volpe, ndr), ovvero candidata alla vittoria del reality: nel dettaglio, abbiamo in testa abbiamo la princess etiope Jessica Hailé Sélassié. Seguono al secondo posto l’ex Uomini e Donne, Sophie Codegoni, e al terzo posto l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, Soleil Sorge.

Soleil Sorge prende in giro Lulù/ "Con un'altra gomitata il labbro sarebbe perfetto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA