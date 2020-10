Vincitore Giro d’Italia 2020 e Albo d’oro/ Chi ha vinto? Hindley o Geoghegan Hart

Chi sarà oggi il vincitore del Giro d’Italia 2020 e dunque chi a Milano metterà il suo nome nell’Albo d’oro della corsa rosa? L’attesa in vista del gran finale a Milano, dove è prevista oggi pomeriggio la linea del traguardo della 21^ e ultima tappa di questa magnifica edizione 2020 è spasmodica, considerato che raramente il pronostico era risultato così incerto alla vigilia della premiazione. La classifica generale della corsa, che dona al suo leader l’iconica maglia rosa , è infatti quanto mai aperta in vista della cronometro individuale finale: in testa troviamo infatti due ciclisti ad ex equo, ovvero Jai Hindley e Tao Geoghegan Hart, che vantano il medesimo crono di 85:22:07. Il fatto è praticamente senza precedenti, e fare pronostici alla vigilia del via è praticamente impossibile: nessuno dei due è vero cronoman (benchè l’inglese abbia fatto meglio a Palermo e Valdobbiadone), ma oggi più che le abilità del singolo, conteranno l’atteggiamento mentale e chiaramente le energie rimaste nelle gambe dopo tre settimane veramente durissime. Di fatto chi dei due farà a meglio nella prova contro il tempo, sarà il nuovo vincitore del Giro d’Italia e vedrà il proprio nome inciso lungo l’iconico Trofeo senza Fine.

VINCITORE GIRO D’ITALIA 2020 E ALBO D’ORO: I NOMI NEL TROFEO SENZA FINE

Nella trepidante attesa di conoscere il vincitore del Giro d’Italia 2020, atteso oggi sulla linea finale del traguardo della 21^ tappa di Milano, vogliamo andare a approfondire un po’ anche l’albo d’oro dell’iconica corsa italiana, che chiuderà oggi la sua 103^ edizione. Si parte dunque da Luigi Ganna che vinse la prima edizione del 1909 fino a Richar Carapaz che invece trionfò solo un anno fa, davanti a Vincenzo Nibali e Primoz Roglic: nel mezzo tanti protagonisti della storia del ciclismo e pure tanti record. Dobbiamo infatti ricordare che finora sono in tre a contendersi il record di vittorie del Giro d’Italia: Alfredo Binda (dal 1925 al 1933), Fausto Coppi (dal 1940 al 1953) e Eddy Merckx (dal 1968 al 1974) infatti detengono il ricordo 5 edizioni vinte a testa. Per quanto riguarda le vittorie di tappa invece il miglior è senza dubbio Mario Cipollini, che nell’edizione 2003 superò il record 41 vittorie, prima appartenuto a Alfredo Binda. Se poi diamo un occhio agli italiani nell’albo d’oro della manifestazione, dobbiamo tornare indietro al 2016 per l’ultimo vincitore del Giro d’Italia italiano: fu un eccezionale Vincenzo Nibali a trionfare, davanti a Chaves e Valverde. Ma ora è tempo di tornare al presente: chi sarà il vincitore del Giro d’Italia 2020?



