Vincitore Grande fratello 2019, chi è?/ Pronostici: Enrico Contarin favorito, ma…

Chi ha vinto il Grande Fratello 2019?

Chi è il vincitore del Grande Fratello? È ancora presto per dirlo, ma intanto si scatenato i pronostici sul reality. Secondo Sisal Matchpoint, il favorito per la vittoria è Enrico Contarin, a 2,25. Segue Martina Nasoni a 2,75, mentre Gennaro Lillio è a 4,50. Non sembrano favoriti nella corsa finale Gianmarco Onestini, a 6,00, ed Erica Piamonte, che addirittura è a 12,00. Sul possibile vincitore si è espressa Vladimir Luxuria, che a Radio Radio ha fatto il nome di Gennaro. «Secondo me Gennaro rischia addirittura la vittoria se continua ad avere questo atteggiamento così remissivo e giustificativo nei confronti di Francesca De André». Quest’ultima invece potrebbe essere penalizzata dal suo atteggiamento, sempre molto aggressivo. «Non si può giustificare questa cosa solo perché ha avuto un passato difficile. Lì dentro tutti hanno avuto dei problemi», ha spiegato Vladimir Luxuria. (agg. di Silvana Palazzo)

Vincitore Grande fratello 2019: oggi la finale

Al via i pronostici sul vincitore del Grande fratello 2019, il reality show condotto da Barbara d’Urso ogni lunedì su Canale 5. Stasera andrà in onda l’ultima puntata, quella decisiva, che vedrà protagonisti i “superstiti” Gennaro Lillio, Enrico Contarin, Daniele Dal Moro, Gianmarco Onestini, Martina Nasoni, Erica Piamonte e Francesca De André. Loro stessi si interrogano su chi sarà a trionfare, mentre i bookmakers parlano di un duello Contarin-Lillio. I due si contendono la prima posizione su Stanleybet ed Eurobet, con la quota di Enrico leggermente più bassa rispetto a quella di Gennaro. La certezza non c’è: in base al risultato delle precedenti edizioni, si potrebbe dire che a vincere sono sempre (o quasi) quelli che “passano inosservati”. Ed è proprio il caso di Contarin, il concorrente in assoluto meno in vista di questa stagione. Il momento più alto della sua partecipazione l’ha toccato l’altro giorno, quando ha ricevuto la sorpresa dei suoi genitori che l’hanno raggiunto all’interno della Casa. E’ stata una prima volta anche per loro: suo padre non si era mai preso un giorno di ferie, ma per Enrico questo e altro.

Quote, pronostici: Enrico Contarin possibile vincitore del Grande Fratello?

Gennaro Lillio e Francesca De André non si fanno remore nel discutere sul possibile vincitore del Grande fratello 2019. Il primo si autoesclude, mentre parla di Martina ed Enrico come i più papabili. Francesca, dal canto suo, tiene tutto per sé. Preferisce dire a giochi fatti se il nome che ha pensato è o meno quello dell’effettivo vincitore. Si ricorda che il montepremi in palio è di ben 100mila euro: anche nella Casa le aspettative sono alte. Insomma: non sono solo i telespettatori a fare congetture, anche se, tra chi ha seguito assiduamente il reality, ci sono certamente alcuni scommettitori di professione. Sarà davvero Enrico a trionfare? Oppure Gennaro, che si è dimostrato uno dei concorrenti più seri ed equilibrati? Anche Contarin, d’altra parte, ha fatto un ottimo percorso. Enrico Contarin vincitore del Grande fratello 16 è quotato 1,90, pur essendo lui ancora in nomination e non ancora qualificato per la finale. Segue a ruota Gennaro Lillio, a 2,75, e poi ancora Martina Nasoni, a 3. Gianmarco Onestini parte svantaggiato, a quota 5, ma se la cava meglio di Francesca De André ed Erica Piamonte. Anche le due donne sono in nomination; per il verdetto finale, non ci resta che aspettare stasera.



