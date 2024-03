Vincitore Grande Fratello 2024: chi è il favorito?/ Lotta tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero: web incorona…

Grande Fratello 2024: Beatrice Luzzi vincitrice? Cosa dicono i pronostici

Manca sempre meno alla puntata finale di Grande fratello 2024, prevista in onda sulle reti Mediaset il 25 marzo 2024, e intanto Beatrice Luzzi si impone come la vincitrice annunciata del reality show. É quanto si profila in un pronostico, rispetto ai dati raccolti da un sondaggio aperto su Novella 2000, che chiama il pubblico ad esprimere una preferenza sui concorrenti di Grande fratello.

Grande Fratello 2024, 45a puntata/ Diretta ed eliminati televoto flash e terzo finalista

All’ottavo posto, secondo la classifica dettata dall’ordine di gradimento dell’occhio pubblico, abbiamo Sergio D’Ottavi, con l’1% dei voti, così come la seconda finalista Rosy Chin, Paolo Masella, Letizia Petris, Greta Rossetti e Alessio Falsone. Segue allora Federico Massaro in settima posizione con il 2% dei voti. Ancor prima, in sesta posizione, si impone l’attore Massimiliano Varrese, quotato con il 3% delle preferenze espresse dai telespettatori elettori di Grande fratello 2024.

Chi è il terzo finalista del Grande Fratello 2024?/ Televoto flash tra tutti i concorrenti in gioco

La Top 5 dei concorrenti favoriti al titolo di vincitore di Grande fratello 2024

Quinto classificato é Giuseppe Garibaldi, con il 4% dei voti. In quarta posizione per la vittoria del reality si trova invece l’ultima arrivata Simona Tagli, quotata con il 5% dei voti.

E non manca infine il pronostico sulla Top3 in merito al possibile vincitore del Grande fratello 2024. Si tratta di un trio tutto al femminile, che vede al terzo posto Anita Olivieri, con il 5% dei voti. Seconda classificata nel pronostico per il vincitore del reality di Canale 5, ormai alle sue battute finali, é la fidanzata di Mirko Brunetti Perla Vatiero, che ha conquistato al momento il 16% dei voti. Il pronostico dunque annuncia che il papabile vincitore del Grande Fratello 2024 è la ‘regina di cuori’, come è stata soprannominata nella Casa, Beatrice Luzzi, votata con il plebiscito di voti pari al 59%. Non resta che capire se le prossime puntate cambieranno o meno questi spoiler.

Grande Fratello 2024, perché è stata anticipata la finale?/ Cosa c'è dietro: quando va in onda ultima puntata

© RIPRODUZIONE RISERVATA