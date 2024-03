Vincitore Grande Fratello 2024/ Pronostici sulla vittoria tra Beatrice, Rosy, Massimiliano, Perla, Simona e..

Vincitore Grande Fratello 2024: sfida finale tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero?

Finalmente ci siamo, l’attesa è finita e lunedì 25 marzo 2024 verrà proclamato il vincitore del Grande Fratello 2024. A contendersi la vittoria ci sono già cinque finalisti: Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Perla Vatiero e Simona Tagli a loro si aggiungerà come sesto ed ultimo uno tra Sergio D’Ottavi, Letizia Petris e Greta Rossetti. Loro si contenderanno la vittoria dopo oltre 190 giorni di reclusione nella Casa più spiata d’Italia.

Greta Rossetti, mamma Marcello Bonifacio: "Grande Fratello 2024? Ecco perché non sarà finalista"/ Nuovo attac

Stando a quanto riportano i pronostici su chi sarà il vincitore del Grande Fratello 2024 sembrano non esserci dubbi che il podio possa essere interamente rosa. Le papabili vincitrici sono Beatrice Luzzi e Perla Vatiero e, salvo colpi di scena all’ultimo minuto e inaspettati, una tra l’ex attrice di Vivere e l’ex volto di Temptation Island dovrebbe primeggiare. Sembra improbabile, infatti, considerata soprattutto la grandezza del fandom la vittoria di Massimiliano Varrese, Rosy Chin o Simona Tagli.

Giuseppe Garibaldi furioso con Perla per le dichiarazioni su Beatrice/ "Meglio che non parli altrimenti..."

Grande Fratello 2024, chi vince tra Beatrice Luzzi, Perla Vatiero e gli altri? Il pronostico

Non sembrano esserci dubbi che il vincitore del Grande Fratello 2024, o meglio la vincitrice, sarà una tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Per gli scommettitori ad aggiudicarsi la vittoria dovrebbe essere l’attrice. Alla viglia si conferma essere la grande favorita con l’offerta a 1,40 su Goldbet e Better. L’unica in grado di poter insidiare il suo trionfo è Perla Vatiero la cui quota è di 2.50 a notevole distanza gli altri concorrenti con quote a doppia cifra.

Dunque, chi vincerà il Grande Fratello 2024 tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero? Entrambe si sono spese molto per il reality. Beatrice Luzzi ha saputo catalizzare su di se l’attenzione sin da subito diventando il centro delle dinamiche della Casa. Ha affrontato a testa alta tantissimi attacchi da parte degli altri inquilini. Perla Vatiero, invece, entrata in corsa grazie al triangolo con Mirko Brunetti e Greta Rossetti durante la sua permanenza ha tirato fuori il carattere costruendo una fanbase molto solida.

Anita Olivieri, ex fidanzato Edoardo Sanson interviene a sorpresa a Verissimo/ Lei sbotta: "Non è chi pensavo

© RIPRODUZIONE RISERVATA