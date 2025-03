Helena Prestes vincitrice del Grande Fratello? Sale in classifica e supera Zeudi: cosa sta succedendo

Tra quattro giorni il Grande Fratello chiude ufficialmente i battenti e non mancano i colpi di scena dell’ultimo minuto. In particolare, pare sia cambiato tutto rispetto al possibile vincitore del programma e se fino a poco tempo fa il pubblico dava per vincitrice la modella Zeudi Di Palma, oggi assistiamo ad una vera e propria rivoluzione. Cos’è successo? Andiamo con ordine. Nella scorsa puntata abbiamo assistito all’eliminazione di due personaggi molto forti: Shaila Gatta e Giglio, anche loro definiti come probabili vincitori del Grande Fratello.

La clamorosa uscita dei due concorrenti ha ribaltato le classifiche del reality di Canale 5. Chi vincerà dunque il Grande Fratello? Zeudi Di Palma continua a piazzarsi in una posizione molto buona, ma al momento non risulta più come la favorita come invece è stata nelle ultime settimane. Ad oggi prende il suo posto Helena Prestes, schizzata prima in classifica dopo un periodo di incertezza. Salgono anche le quote per la cantante Jessica Morlacchi, anche lei rimasta in sordina per tanto tempo. Oggi, la concorrente si piazza al pari di Lorenzo Spolverato che può ancora sperare di vincere nonostante la rimonta dell’avversaria Helena Prestes.

Per quanto riguarda Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli, le speranze sembrano invece perdute. Le due concorrenti – se tutto continua così – potrebbero essere escluse dalla vittoria del Grande Fratello. Dopotutto, loro due sono i personaggi meno forti della squadra rimasta a concorrere alla puntata finale. Nella prossima diretta, infatti, una di loro verrà decretata come finalista ufficiale del reality, e in base alle classifiche dei bookmakers questa potrebbe essere proprio Chiara Cainelli.

Mariavittoria ha perso punti dopo l’uscita di Tommaso Franchi, segno che forse, come Shaila Gatta anche lei viveva all’ombra del fidanzato. Ad ogni modo quello che conta è che oggi non è più scontata la vincita di Zeudi Di Palma, anzi, le Zelena hanno portato più su Chiara Cainelli a discapito della loro beniamina. Continuano ad avere influenza le mail rubate, i trucchi con il VPN e i bot, che hanno caratterizzato il fandom tossico più clamoroso della storia del programma. In ogni caso, che vinca una o l’altra, Helena Prestes e Zeudi Di Palma sono state a mani basse le vere vincitrici di questa edizione del Grande Fratello.