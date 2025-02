Nel corso della 29esima puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 6 febbraio 2025, Alfonso Signorini ha annunciato ai concorrenti quando andrà in onda la finale del reality. Il conduttore li ha rassicurati dicendo che ormai non manca malto alla fine, in molti si chiedevano se il programma sarebbe finito a maggio o a giugno ma lui ha rivelato che finirà a fine marzo. Ha poi ribadito che tra un mese e mezzo ci sarà la tanto attesa finale.

Signorini non ha rivelato la data esatta della finale, questa infatti potrebbe andare in onda il 24 o il 31 marzo. Tanti sono i concorrenti che si trovano nella casa dal primo giorno, un percorso lungo e spesso complicato ma che presto giungerà al termine. Chi sarà il vincitore dell’attuale edizione del Grande Fratello? Ieri sera dopo aver trascorso romantici momenti nel tugurio Helena Prestes e Javier Martinez hanno parlato del possibile vincitore, lui è convinto che anche Lorenzo Spolverato arriverà in finale.

Chi si contenderà la vittoria del Grande Fratello? Cosa pensano Helena Prestes e Javier Martinez

Il pallavolista argentino ha fatto sapere che tiene molto a Tommaso, per lui è una persona importantissima dentro la casa e pensa che potrebbe vincere, lui ne sarebbe felice. Alla Prestes però ha poi detto che anche lui crede di arrivare in finale, però a detta sua sarà uno tra lei e Lorenzo a vincere. Lei ha subito detto che spera che Spolverato esca prima, a lei piacerebbe una finale tra loro due, Amanda, Tommaso e Iago, però non sa se l’attore spagnolo arriverà fino alla fine.

Javier Martinez più volte ha fatto il nome di Lorenzo Spolverato e la cosa ha un po’ infastidito la Prestes. Il gieffino le ha poi spiegato che crede che il modello milanese arriverà in finale perché nonostante tutto si è sempre messo in gioco e si è esposto tanto in ogni dinamica. A detta sua è ovvio che lui vorrebbe che vincesse lei però la loro opinione potrebbe essere diversa da quello che arriva a casa. Il pallavolista ha poi aggiunto: “Tu sei il volto femminile di questo GF e Lorenzo quello maschile”.

Helena Prestes ci ha tenuto a precisare che il programma si chiama Grande Fratello e non pensa che Lorenzo si comporti da grande fratello. A detta sua Spolverato stuzzica, non si comporta bene ed è insopportabile.