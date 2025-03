Vincitore Grande Fratello, chi è? Zeudi Di Palma è ancora la favorita

Ormai non c’è scampo, tra pochissimi giorni scopriremo chi è il vincitore del Grande Fratello. Un’edizione, questa, che ha fatto appassionare fino alla fine i fan del programma condotto da Alfonso Signorini, e che ha fatto tanto arrabbiare per via dei fandom tossici. Infatti, grazie alle due fazioni “Shailenzo” e “Zelena” i voti sono confluiti in massa verso Zeudi Di Palma, la quale è al momento colei che potrebbe vincere il Grande Fratello.

Il cerchio si sta stringendo e non tutti i concorrenti potranno accedere alla finale del reality di Canale 5 e per il momento i finalisti sono Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma. Nelle ultime ore, una delle protagoniste più amate di questa edizione del Grande Fratello ha voluto esprimersi svelando chi secondo lei è meritevole di vincere il programma. Si tratta di Amanda Lecciso che sui social ha aperto un box di domande per i suoi follower, curiosi di sapere la sua opinione anche dopo che è stata eliminata. L’ex concorrente ha svelato di stare molto bene e di stimare Beatrice Luzzi ritenendola una donna libera e indipendente.

Vincitore Grande Fratello, chi è? L’opinione di Amanda Lecciso

“Chi merita di vincere il Grande Fratello secondo te?“, ha chiesto un utente a Amanda Lecciso, la quale senza troppi giri di parole ha dato una risposta secca: “Helena e Javier“. Peccato che per il momento nessuno dei due sia tra i finalisti, ma ancora non è detta l’ultima parola. Oltretutto, Helena Prestes si trova ora in nomination insieme a Luca Giglio e Chiara Cainelli e molti si stanno chiedendo se durante la puntata di lunedì 24 marzo sarà proprio la modella brasiliana l’eliminata del Grande Fratello.

I fan non aspettano altro di scoprire chi vince il reality quest’anno, tanto che ormai sono aperte le scommesse di Eurobet. C’è già la classifica, che vedrebbe ultimi Giglio e Mariavittoria Minghetti, i quali secondo gli scommettitori sono quelli che verranno eliminati per primi. A pari merito Chiara Cainelli, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, e dopo di loro spunta il nome di Javier Martinez. Quotatissima anche Helena Prestes, ma rimane in vantaggio Zeudi Di Palma che secondo molti sarà la vincitrice del Grande Fratello.