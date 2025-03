Vincitore Grande Fratello: Zeudi Di Palma e Helena Prestes favorite

Il momento di scoprire il vincitore del Grande Fratello è arrivato. Oggi, lunedì 31 marzo 2025, al termine di una serata emozionante e lunga, sarà finalmente svelato il nome del vincitore di una delle edizioni più lunghe del reality show. A decretarlo, come sempre, sarà il pubblico attraverso il televoto. In finale, ci sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma e Helena Prestes a cui si aggiungerà, all’inizio della finale, una tra Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli. Tra questi nomi c’è il vincitore del Grande Fratello 2025 e, secondo gli scommettitori, le super favorite sono Helena Prestes e Zeudi Di Palma.

Le quote, infatti, nel corso della settimana, sono cambiate e, a sorpresa, la super favorita è la modella brasiliana la cui vittoria è quotata a 1.65 mentre la vittoria di Zeudi Di Palma vale 2.75 la quota scommessa. Sono più distanti, invece, Lorenzo Spolverato la cui vittoria è pagata a 8,50, ma anche Jessica Morlacchi quotata a 11,00. Ancora più distaccate Chiara Cainelli (16.00) e Mariavittoria Minghetti (16.00).

Vincitore Grande Fratello: perché non è da escludere la vittoria di Lorenzo Spolverato

Helena Prestes e Zeudi Di Palma sono sicuramente non solo le favorite per la vittoria del Grande Fratello, ma anche quelle che possono contare sui fandom più numerosi. Tuttavia, la vittoria a priori di Lorenzo Spolverato, nonostante le quote degli scommettitori non siano dalla sua parte, non è da escludere sia perché dai tempi di Tommaso Zorzi non trionfa un uomo sia perché le alleanze dei fandom potrebbero essere determinanti anche in finale. Tutto, però, dipenderà da come saranno gestiti i televoti e a chi spetterà la scelta di decidere il nome da sfidare al televoto.

Qualora, infatti, Lorenzo Spolverato dovesse ritrovarsi al televoto contro Helena, Mariavittoria, Jessica ma anche contro la stessa Chiara, potrebbe contare sul sostegno non solo degli Shailenzo, ma anche del fandom di Zeudi che, finora, è stato determinante per la scelta dei finalisti. Inoltre, se a spegnere le luci dovessero essere Zeudi e Lorenzo, quest’ultimo potrebbe trionfare a sorpresa per i voti degli stessi fan di Helena che andrebbero contro Zeudi ma anche di una parte di pubblico non schierato con nessun concorrente e che potrebbe essere decisiva.