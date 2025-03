Vincitore Grande Fratello: Zeudi Di Palma senza rivali

La finalissima del Grande Fratello è alle porte. La data in cui calerà il sipario e si spegneranno le luci sulla casa più spiata d’Italia è il 31 marzo 2025. Il numero dei finalisti che si contenderà la vittoria non è ancora noto. Tuttavia, chi è sicuro di esserci sono Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi che sono stati eletti rispettivamente primo e seconda finalista. Lunedì 10 marzo, inoltre, una tra Zeudi Di Palma, Shaila Gatta, Chiara Cainelli, Stefania Orlando e Mariavittoria Minghetti si unirà ai primi due finalisti perché il televoto, aperto al termine della scorsa puntata, decreterà il nome della terza finalista.

Nonostante manchino ancora alcune settimane alla finale e i nomi dei finalisti non siano certi, gli scommettitori sono già sicuri su chi puntare. Ad oggi, infatti, la super favorita è Zeudi Di Palma che non avrebbe rivali in grado di scipparle la vittoria. L’ex Miss Italia può contare su un fandom enorme e sull’appoggio anche dei fan degli Shailenzo che hanno deciso di sostenerla qualora al televoto non ci fossero nè Shaila e nè Lorenzo.

Vincitore Grande Fratello: il probabile podio

Se Zeudi Di Palma rappresenta la super favorita, scende dal podio Lorenzo Spolverato che non è considerato tra i primi tre classificati anche se, nei prossimi giorni, tutto potrebbe cambiare nuovamente a causa delle varie dinamiche della casa. Sugli altri gradini del podio potrebbero così piazzarsi Helena Prestes e javier Martinez.

Non è, però, da sottovalutare anche una vittoria a sorpresa di Shaila Gatta che, sebbene sia quotata a 8,00, nelle ultime settimane ha riconquistato molti consensi e, soprattutto, qualora per un meccanismo del televoto non dovesse ritrovarsi al televoto con Zeudi, potrebbe contare sul totale sostegno dei fan di quest’ultima. Sembrerebbero fuori dai giochi, invece, Tommaso Franchi, Mariavittoria Minghetti e Luca Giglioli.

