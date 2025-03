Mesi dopo l’inizio del Grande Fratello, ci avviciniamo alla fine del reality show. Chi riuscirà a vincere, trionfando dopo mesi e mesi nella casa? Lo scopriremo solamente tra due settimane, quando il reality condotto da Alfonso Signorini volgerà al termine. Secondo i bookmaker, il vincitore è già scritto. Mentre il pubblico continua a votare e a litigare per mandare avanti il proprio preferito, le agenzie di scommesse hanno già il loro nome. Secondo i bookmakers, infatti, a vincere sarà Zeudi Di Palma. Secondo Eurobet, la vittoria della ex Miss Italia è quotata solamente a 1.35, dunque questo vuol dire che è la concorrente più accreditata per la vittoria e il suo successo è molto più che probabile.

Shaila Gatta gela Zeudi al Grande Fratello: "Miss Italia? Hai vinto perché avevi la mascherina"/ La replica

Dietro a Zeudi Di Palma, gli altri concorrenti sono ben distaccati. Segue infatti Helena Prestes che viene quotata addirittura 7 euro mentre Tommaso Franchi è dato a 8. Jessica Morlacchi è quotata a 13 mentre Javier Martinez a 15. A 16 euro sono dati Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta mentre a 31 Chiara Cainelli. Molte meno chance di vincita – almeno secondo i bookmakers – le hanno Mariavittoria Minghetti e Giglio, che sono quotati addirittura 101 euro, dunque secondo le agenzie di scommesse hanno davvero pochissime possibilità di vincere il reality show, meno rispetto a tutti gli altri inquilini nella casa.

Lorenzo e i dubbi sulla fine della storia con Shaila/ “Mi chiedo cosa sia successo davvero" (Grande Fratello)

Vincitore Grande Fratello, i bookmakers hanno già il preferito. Ora palla al pubblico

Ovviamente le quote del vincitore del Grande Fratello vengono decise dai bookmakers dopo attenti studi, che prendono in considerazione anche le precedenti votazioni e il gradimento del pubblico sui social. Sono certamente indicative ma non vuol dire che tutto è già deciso. L’ultima parola spetta infatti al pubblico che dovrà decretare il proprio vincitore e scegliere chi far trionfare. Nel frattempo i concorrenti si godono gli ultimi giorni nella casa, tra amori, baci, litigate e sceneggiate. Tutto questo sta per terminare ancora una volta.