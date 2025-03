Mattia Fumagalli continua a far parlare di sé nonostante non sia più un concorrente del Grande Fratello. Il maestro di sci ha recentemente risposto ad alcune domande su TikTok, condividendo i suoi pensieri sui compagni di avventura, i momenti più importanti e i concorrenti con cui manterrebbe i rapporti anche fuori dal reality. Inoltre ha anche svelato, senza peli sulla lingua, che con Chiara e Federico ha dei conti in sospeso e chi merita di vincere la diciottesima edizione del programma.

Grande Fratello, Giglio cambia idea su Helena Prestes?/ “Non ti ho voluto tanto bene, ma ora…”

Mattia Fumagalli lancia una stoccata a Chiara, Lorenzo e Shaila dopo Grande Fratello

Sul suo profilo social, Mattia ha raccontato di aver vissuto emozioni contrastanti al Grande Fratello. Per lui, il momento più bello è stato l’episodio in cui si è scambiato i vestiti con Maria Teresa Ruta è stato il più divertente.

Grande Fratello attaccato dal Codacons/ “Programma ai limiti della dignità umana”

Ma il reality non è stato caratterizzato solo da momenti felici, ma anche da ricordi peggiori come il risveglio con Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, la quale ha attaccato Stefania Orlando in modo pesante. La persona che gli manca di più è Helena Prestes con cui ha instaurato un legame sincero. Al contrario, tra coloro che ha meno voglia di rivedere vi sono Chiara Cainelli e Shaila.

Grande Fratello, chi vince secondo Mattia Fumagalli: il podio e affondo a Spolverato

Prima di svelare il suo podio, Mattia Fumagalli non ha risparmiato l’ennesimo affondo nei confronti di Lorenzo Spolverato. L’ex gieffino ha definito il milanese come il concorrente più strategico dell’attuale edizione del GF.

Tommaso Zorzi su Giulia Salemi e Pretelli: "Pensavo durassero una settimana"/ La replica di Pierpaolo

In particolare, il suo modo di giocare non sarebbe stato del tutto trasparente anche agli occhi di molti telespettatori. “L’ho detto mille volte. Lo nominerei perché proprio non cozziamo”, ha affermato. Mattia ha le idee chiare su chi meriterebbe di portare a casa la vittoria: ““Il mio podio ideale? Helena, Jessica e Mavi”. Tranne colpi di scena, sappiamo bene che alla fine a vincere dovrebbe essere Zeudi Di Palma grazie ai bot.