Chi vincerà il Grande Fratello? Dopo l’ultima puntata andata in onda lunedì 17 marzo sale alle stelle la curiosità tra i fan su chi si porterà a casa la vittoria al reality. Ad oggi la tensione nella casa è altissima e non si placano le liti e i continui tira e molla tra i concorrenti, soprattutto dopo che Alfonso Signorini ha annunciato l’eliminato nell’ultima puntata. Ma facciamo subito il punto della situazione e vediamo chi potrebbe essere il vincitore di questa edizione del Grande Fratello.

Iniziamo dai tre finalisti, che sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. Proprio quest’ultima ha ottenuto quasi il 50% dei consensi, una percentuale che ad un certo punto ha fatto pensare al pubblico che possa essere proprio lei colei che si porterà a casa la corona di questa stagione. Intanto, gli altri finalisti stanno cercando di fare di tutto per conquistarsi il posto in finale, anche se questo sta peggiorando gli equilibri della casa.

Vincitore Grande Fratello, chi è? Helena Prestes rimane la preferita del pubblico, ma Zeudi…

Nell’ultima puntata Tommaso Franchi ha salutato gli altri concorrenti del Grande Fratello ed è tornato in studio dal pubblico e da Alfonso Signorini, mentre altri sono in nomination. Si tratta di Giglio, Chiara e Helena Prestes, tutti quanti figure importantissime per questa edizione del reality. Intanto il pubblico sta continuando ad esprimere le sue preferenze, anche se sembra chiaro che la vincitrice quotata a 1,35 potrebbe essere proprio Zeudi Di Palma. Esclusi dalla vittoria in base a Eurobet sono invece Mariavittoria e Giglio. Andando a vedere i sondaggi del Grande Fratello Forum Free, invece, pare che la concorrente preferita sia Helena Prestes, che porta a casa il 47,73% dei voti.

Dopo di lei, il suo fidanzato Javier Martinez. Ed è proprio lui che ha da poco fatto i suoi pronostici sul vincitore del Grande Fratello con l’amico Luca Giglio: “Ma lunedi si eliminano quattro persone? Secondo me, me,te, Chiara e Mariavittoria… cioè grazie ragazzi“, ha detto. Poi continua: “Perchè secondo me (i finalisti) saran Helena e Shaila…Jessica, Zeudi e Lollo. Poi può essere che arriviamo io e te e vinci tu“. Avrà ragione Javier? Ci sarà un altro maschio in finale?