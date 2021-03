Vincitore Grande Fratello Vip 2021/ Chi è? Favorito Tommaso Zorzi, ma Dayane Mello…

Vincitore Grande Fratello Vip 2021: lotta a due?

Chi sarà il vincitore del Grande Fratello Vip 2021? Mancano poche ore alla diretta della finale del reality show, in onda quesa sera su Canale 5, per scoprire chi sarà a trionfare e a seguire le orme di Alessia Magari, Daniele Bossari, Walter Nudo e Paola Di Benedetto. In casa sono rimasti: Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta. Quesi ultimi sono già al televoto: nel corso della semifinale l’ex tronista, unico non finalista, ha scelto di sfidare l’influencer. “Io se devo sfidarmi con qualcuno o uscire dalla Casa voglio farlo con la persona che reputo più forte”, ha detto Zelletta. Un gesto coraggioso da parte del ragazzo che ha deciso di scontarsi con uno dei concorrenti più forti della quinta edizione. Inoltre Andrea, le poche volte che è andato al televoto, non ha mai riscosso grandi percentuali di voto. Sembra ormai certo che questa sera Andrea Zelletta sarà il primo a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2021.

Pronostici Vincitore Grande Fratello Vip 2021: favorito Tommaso Zorzi ma…

Anche le quote scommesse sul vincitore del Grande Fratello Vip, al momento, lo vedono sfavorito. Secondo la Snai, la vittoria di Tommaso Zorzi è quotata a 1,75 mentre quella di Dayane Mello viene data a 2,75. La vittoria di Stefania Orlando viene quotata a 7,50, mentre quella di Pierpaolo Pretelli è data soltanto a 10. Il trionfo di Zelletta, invece, viene quotato a 20. La stessa classifica, con più o meno le stesse quotazioni, viene data anche da Sisal e GoldBet. Anche sui social, in cui in queste ore sono stati aperti numerosi sondaggi, lo scontro finale sarà tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi. Anche Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, si è espressa sulla vittoria del reality: “Stefania si è rivelata una grande donna di televisione, presenza scenica invidiabile, ma non vincerà. Il duello è tra Dayane e Tommaso. Lei vincerà, lui lavorerà”, ha scritto su Twitter.



