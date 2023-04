Vincitore Grande Fratello Vip 2022: chi è?/ Fabrizio Corona spiffera il nome

Vincitore Grande Fratello Vip 2022: i nomi dei finalisti

Lunedì 3 aprile, in prima serata su canale 5, si conclude l’edizione più lunga del Grande Fratello Vip. Nel corso della finalissima, attraverso il televoto, il pubblico avrà la possibilità di eleggere il vincitore. Dopo Jessica Selassiè che era considerata la vincitrice da tutti i sondaggi, chi porterà a casa la vittoria e il montepremi da 100mila euro di cui la metà da devolvere in beneficienza? A contendersi la vittoria saranno Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà che hanno strappare per prime il biglietto per la finalissima. A loro, poi, nel corso della semifinale, si sono aggiungi Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon.

Medici ucraini in Germania per studiare la cura delle ustioni/ "Mancano dispositivi"

Durante la finalissima del 3 aprile, prima di dare ufficialmente il via alle varie sfide che porteranno all’elezione del vincitore, Alfonso Signorini chiuderà l’attuale televoto che vede Milena Miconi e Alberto De Pisis contendersi l’ultimo posto da finalista. Tra tutti i nomi, dunque, chi sarà il vincitore?

AUGURI DI BUONA PASQUA 2023/ Frasi: "Accetta che Gesù Risorto entri nella tua vita"

Fabrizio Corona svela in anteprima il nome del vincitore del Grande Fratello Vip 2022

Fabrizio Corona, tramite il suo canale Telegram ufficiale, svela in anteprima il nome di quello che dovrebbe essere il vincitore della settima edizione del Grande Fratello Vip. Secondo Corona, a trionfare sarà Edoardo Tavassi il quale, tuttavia, negli ultimi giorni, ha perso numerosi consensi. Dopo la durissima lite con Micol Incorvaia per la quale il web ha anche chiesto la squalifica, i sondaggi danno come favorite Oriana Marzoli e Nikita Pelizon.

Sono diversi gli utenti convinti che saranno proprio l’influencer venezuelana e la modella a spegnere le luci della casa e a giocarsi la vittoria nell’ultimo, decisivo televoto. Andrà davvero così o a trionfare sarà effettivamente Tavassi?

Crisi del riso, aumenta la richiesta ma diminuisce la produzione/ Asia in allerta

© RIPRODUZIONE RISERVATA