Vincitore Grande Fratello Vip 2022, chi è?/ Pronostici: Nikita, Oriana e Tavassi…

Vincitore Grande Fratello Vip 2022: i pronostici

Alla finalissima del Grande Fratello Vip 2022 manca esattamente un mese. Il 3 aprile, l’edizione più lunga della storia del reality si concluderà ufficialmente. Lunedì 6 marzo sarà decretato il primo finalista tra Andrea Maestrelli, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. In attesa di scoprire chi sarà il primo finalista, i bookmakers cominciano a fare pronostici su quello che potrebbe essere il vincitore assoluto della settima edizione del reality show.

Tra i nomi sui quali i bookmkaers puntano come finalisti del Grande Fratello Vip 2022 ci sono sicuramente Oriana, Nikita, Tavassi, ma anche Antonella Fiordelisi e Luca Onestini. Al momento non si sa quanti saranno i finalisti, ma sono tre i nomi su cui puntano i bookmakers come vincitore.

Vincitore Grande Fratello 2022: Tavassi e Nikita super favorite?

Secondo i bookmakers sono Oriana Marzoli e Nikita Pelizon i nomi in pole position per la vittoria del Grande Fratello Vip 2022. Stando ad una media tra le quote di Snai, Sisal, Euro Bet, Better e Gold Bet, il favorito è Edoardo Tavassi a 3,5, subito dietro Oriana a 4,5 e poi Nikita a 5,0. Non sono escluse, però, sorprese.

A spiazzare tutti, infatti, potrebbe essere Antonella Fiordelisi che sta recuperando consensi dopo la crisi con Edoardo Donnamaria e che può contare sul sostegno dei Gintonic ovvero i fan di Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini che hanno cominciato a tifare per lei. Non sembrerebbero avere molte possibilità di trionfo, invece, gli altri concorrenti.

