Vincitore Il Borgo dei Borghi 2021, chi è?/ Classifica: da Buonconvento a Tropea…

Il nome sarà annunciato questa sera, in prima serata su Raitre, da Camila Raznovich durante la finalissima dedicata ai 20 borghi più belli d’Italia. Dopo aver raccolto il voto del pubblico che ha potuto esprimere la propria preferenza direttamente sul sito della Rai, dopo aver annotato i voti degli esperti Rosanna Marziale, chef stellata, Mario Tozzi, geologo, e Jacopo Veneziani, storico dell’arte, è stata stilata una classifica che sarà svelata questa sera e che porterà all’elezione del vincitore assoluto. A trionfare sarà il borgo che unisce le bellezze naturali e artistiche alle tradizioni culinarie. A contendersi la vittoria sono:

Issime (Valle d’Aosta- Aosta); Cocconato (Piemonte-Asti); Finalborgo (Liguria – Savona); Pomponesco (Lombardia – Mantova); Borgo Valsugana (Trentino Alto Adige – Trento); Malcesine (Veneto – Verona); Poffabro (Friuli Venezia Giulia – Pordenone); San Giovanni in Marignano (Emilia Romagna – Rimini); Buonconvento (Toscana – Siena); Corciano (Umbria – Perugia); Grottammare (Marche – Ascoli Piceno); Pico (Lazio – Frosinone); Campli (Abruzzo – Teramo); Trivento (Molise – Campobasso); Albori (Campania – Salerno); Valsinni (Basilicata – Matera); Tropea (Calabria – Vibo Valentia); Pietramontecorvino (Puglia – Foggia); Geraci Siculo (Sicilia – Palermo) e Baunei (Sardegna – Nuoro).

I vincitori delle scorse edizioni del Borgo dei Borghi

In attesa di scoprire chi sarà il borgo che vincerà il titolo di quest’anno, nelle scorse edizioni hanno trionfato altri, piccoli paesini medievali, spesso nascosti e raggiungibili in treno o, in alcuni casi anche a piedi, che hanno lasciato senza fiato il pubblico. Grazie alla Rai, sono tantissimi i paesini che vengono scoperti dai turisti. L’edizione 2014 è stata vinta da Gangi, un paesino in provincia di Palermo. L’anno successivo, invece, il titolo di vincitore è stato assegnato a Montalbano Elicona in provincia di Messina e, nel 2016, è stata ancora la Sicilia a trionfare con Sambuca in provincia di Agrigento. Nel 2017, invece, il titolo il borgo più bello è stato Venzone in provincia di Udine mentre nel 2018 ha trionfato Gradara in provincia di Pesaro-Urbino nella versione primaverile e Petralia Soprana in provincia di Palermo nella versione autunnale. Infine, nel 2019, ha trionfato su tutti Bobbio, in provincia di Piacenza. Chi trionferà, invece, quest’anno? Lo scopriremo nel corso della serata.

