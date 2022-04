Vincitore Il borgo dei borghi 2022, chi è?/ Classifica: da Ventotene a Cabras…

CHI È IL VINCITORE IL BORGO DEI BORGHI 2022?

Chi sarà il vincitore “Il borgo dei borghi 2022“, la cui finalissima andrà in onda nella serata di oggi, domenica 17 aprile, su Rai 3? La giuria di esperti, composta da Rosanna Marziale (chef stellata e divulgatrice enogastronomica in tv e sul web), Piergiorgio Odifreddi (matematico, logico, saggista e accademico italiano) e Jacopo Veneziani (storico dell’arte specializzato alla Sorbona di Parigi ospite fisso del programma ‘Le parole’ su Rai 3), eleggerà la località vincitrice di questa edizione.

IL BORGO DEI BORGHI 2022, FINALE/ Diretta, vincitore, classifica: comincia la sfida!

Chi succederà nell’albo d’oro a Tropea? Ne approfittiamo per ricordare il commento del sindaco, Giovanni Macrì: “Tropea esulta della vittoria e accanto alla gioia avverte la profonda gratitudine per i tanti che hanno contribuito a decretarla. È stato un afflato indescrivibile di condivisione, un passa parola ininterrotto che, senza difficoltà alcuna, ha unito tutti in un unico desiderio: conquistare l’ambito premio. Una gara capace di coinvolgere l’intera Calabria, che ha eletto Tropea come emblema di tutti i tropeani, i calabresi sparsi nel mondo e i tantissimi che, liberamente, ne hanno fatto il proprio luogo dell’anima. Tropea è orgogliosa di aver gareggiato assieme ad altri 19 esclusivi borghi, volti variopinti e spettacolari di tutta la nostra bellissima Italia”.

Rosanna Marziale, chi è? Il Borgo dei Borghi/ La Stella Michelin, icona del Sud

LE LOCALITÀ D’ITALIA FINALISTE CHE SI CONTENDONO IL TITOLO DI VINCITORE IL BORGO DEI BORGHI 2022

Scopriamo adesso insieme di seguito quali sono le località d’Italia che si contendono il titolo di vincitore de “Il borgo dei borghi 2022”, che Camila Raznovich annuncerà in diretta televisiva su Rai Tre nel corso della serata di oggi, 17 aprile 2022, domenica di Pasqua.

L’elenco include: Navelli (L’Aquila) – (Abruzzo); Pietragalla (Potenza) – (Basilicata); Oriolo (Cosenza) – (Calabria); Sant’Agata Sui Due Golfi (Napoli) – (Campania); Compiano (Parma) – (Emilia-Romagna); Clauiano (Udine) – (Friuli-Venezia Giulia); Ventotene (Latina) – (Lazio); Millesimo (Savona) – (Liguria); Tremezzo (Como) – (Lombardia); Pergola (Pesaro-Urbino) – (Marche); Riccia (Campobasso) – (Molise); Varallo (Vercelli) – (Piemonte); Vico Del Gargano (Foggia) – (Puglia); Cabras (Oristano) – (Sardegna); Sutera (Caltanissetta) – (Sicilia); Castelfranco Piandiscò (Arezzo) – (Toscana); Levico Terme (Trento) – (Trentino-Alto Adige); Trevi (Perugia) – (Umbria); Verres (Aosta) – (Valle D’Aosta); Soave (Verona) – (Veneto).

Oriolo, Calabria/ Finalista de Il Borgo dei Borghi 2022: un centro medievale

© RIPRODUZIONE RISERVATA