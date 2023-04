Vincitore Il borgo dei borghi 2023: chi è?/ Diamante e Castro favoriti, ma…

Vincitore Il borgo dei borghi 2023: il nome svelato durante la finale del 9 aprile

L’attesa sta per terminare. Oggi, domenica 9 aprile, durante la finale per determinare il vincitore Il borgo dei borghi 2023, in onda in prima serata su Raitre e condotta da Camila Raznovich, sarà svelato il nome del borgo che ha battuto la concorrenza degli altri diciannove borghi in gara portando a casa la vittoria per bellezza artistica e specialità culinarie. Le votazioni, aperte il 12 marzo sul sito ufficiale dell’iniziativa, sono state chiuse domenica 26 marzo. I risultati, però, saranno svelati solo questa sera durante la finale che ha come location Comacchio.

Sonia Peng e Nicola, ex moglie e figlio Rocco Papaleo/ "Siamo una famiglia allargata"

A decretare il borgo vincitore è la media dei voti espressi dal pubblico sul sito ufficiale della manifestazione e la giuria di esperti composta da: Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice enogastronomica; Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico; Jacopo Veneziani, storico dell’arte specializzato alla Sorbona di Parigi.

Giulia, fidanzata Francesco Gabbani/ Lui: "compagna e grande sostenitrice di vita"

L’albo d’oro del vincitore Il borgo dei borghi

Alla manifestazione che determina il vincitore Il borgo dei borghi è abbinata la relativa trasmissione trasmessa dalla Rai va in onda dal 2014. In passato, la manifestazione ha premiato tantissimi borghi, bellissimi sia per l’arte che per la cultura e le specialità culinarie e che, nella maggior parte dei casi, non erano conosciutissimi. A detenere il maggior numero “il Vincitore Il borgo dei borghi 2023” è la Sicilia con ben quattro vittorie, di cui tre consecutive. L’albo d’oro dei vincitori de Il borgo dei Borghi è così composto:

Andrea Di Maria "mia compagna più matura di me"/ "Amo passeggiare nei cimiteri"

2014-Gangi (Palermo, Sicilia)

2015-Montalbano Elicona (Messina, Sicilia)

2016-Sambuca di Sicilia (Agrigento, Sicilia)

2017-Venzone (Udine, Friuli-Venezia Giulia)

2018 (primavera)-Gradara (Pesaro-Urbino, Marche)

2018 (autunno)-Petralia Soprana (Palermo, Sicilia)

2019-Bobbio (Piacenza, Emilia Romagna)

2020/2021-Tropea (Vibo Valentia, Calabria)

2022- Soave (Veneto)

I venti borghi in gara: chi è il vincitore de il vincitore il borgo dei borghi?

Tra i venti borghi in gara, in pole per il titolo di “vincitore il borgo dei borghi 2023”, ci sarebbero Diamante (Calabria) e Castro (Puglia), due vere e proprie perle del Sud, mete gettonate anche del turismo. Con la loro storia e le loro bellezze artistiche, Diamante e Castro potrebbero tranquillamente portate a casa la vittoria. Qualora fosse così, per la Puglia sarebbe la prima vittoria mentre per la Calabria la seconda dopo quella di Tropea. Ecco i venti borghi in gara:

Casoli (CH) in Abruzzo; Miglionico (MT) in Basilicata; Diamante (CS) in Calabria; Cetara (SA) in Campania; Bagnara di Romagna (RA) in Emilia-Romagna; Marano Lagunare (UD) in Friuli-Venezia Giulia; Ronciglione (VT) nel Lazio; Campo Ligure (GE) in Liguria; Bellano (LC) in Lombardia; Esanatoglia (MC) nelle Marche; Monteroduni (IS) in Molise; Castagnole Delle Lanze (AT) in Piemonte; Castro (LE) in Puglia; Sant’Antioco (CI) in Sardegna; Salemi (TP) in Sicilia; Campiglia Marittima (LI) in Toscana; Bondone (TN) in Trentino-Alto Adige; Citerna (PG) in Umbria; Issogne (AO) in Valle d’Aosta; Possagno (TV) in Veneto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA