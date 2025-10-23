Chi è il vincitore Io Canto Family 2025? Otto coppie in gara nella finale del 23 ottobre: chi sono i favoriti secondo i pronostici

Io Canto Family 2025 è arrivato al suo gran finale: questa sera, nella puntata del 23 ottobre, verrà decretato il vincitore di questa edizione e, dunque, la coppia figlio-genitore che più ha conquistato giuria e pubblico. Otto sono le coppie in gara questa sera, che concorreranno per il premio finale del valore di 50.000 euro, oltre alla targa speciale di R101, radio ufficiale del talent, che verrà consegnata dalla speaker Rebecca Staffelli.

Non mancano pronostici sul papabile vincitore Io canto family 2025. Al netto delle puntate finora andate in onda su Canale 5, è chiaro che ci sono delle coppie preferite da pubblico e giuria. Due di queste hanno conquistato la finale sin dalla loro prima apparizione nel programma, e si tratta di Serena Maccarone con mamma Venera, e Martina Garghentin con mamma Manuela. Le abbiamo viste in gara solo nella loro prima puntata, perché hanno conquistato un posto diretto in finale. E questo ci porta a sospettare che siano proprio queste le coppie favorite alla vittoria.

Chi sarà il vincitore Io Canto Family 2025? Le altre sei coppie in gara

D’altra parte, il pubblico e la giuria ha avuto più occasioni per ascoltare le altre sei coppie in gara, e questo potrebbe aver dato loro un piccolo vantaggio. Il fatto che siano stati ascoltati e visti più volte, nonché meglio conosciuti dal pubblico anche attraverso le rispettive storie personali, potrebbe aver creato una maggiore empatia con chi è addetto al voto. Ricordiamo che le altre sei coppie in gara nella finale di Io Canto Family 2025 sono: Azzurra Devalle e mamma Tiziana; Nina Perrini e mamma Jessica; Flavia Renzi e mamma Barbara; Matteo Verga e papà Mario; Andrea Montecolle e papà Fabio; infine Alice Francavilla e papà Gianvito. Tra loro c’è il vincitore di Io Canto Family 2025.