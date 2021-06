Vincitore Isola dei Famosi 2021, chi è?/ Andrea Cerioli e Awed favoriti ma Beatrice Marchet e Ignazio Moser..

Vincitore Isola dei Famosi 2021, chi è? Andrea e Awed sul podio insieme a Beatrice Marchetti

Potrebbero essere proprio Andrea Cerioli, Awed e Beatrice Marchetti alla fine a salire sul podio, ma chi è il vincitore dell’Isola dei Famosi 2021? La risposta a questa domanda arriverà solo nelle prossime ore quando proprio Ilary Blasi in collegamento con l’Honduras dovrà comunicare ai naufraghi rimasti quale sarà l’esito dell’ultimo televoto. Fino ad allora tutti i finalisti saranno possibili vincitori, o quasi.

Chi ha seguito il programma venerdì scorso sa bene che Awed e Matteo Diamante sono finiti in nomination e proprio in apertura di puntata uno dei due dovrà lasciare l’Isola senza partecipare quindi alla finalissima. Questo ha mandato in tilt lo youtuber che, però, potrebbe essere il favorito nello scontro e non solo. In lizza rimangono anche Valentina Persia, vera mattatrice, nel bene e nel male, del programma e una delle superstiti, se non unica, del famoso gruppo che ad un certo punto è stato etichettato come una sorta di banda.

Ignazio Moser quel vincitore Isola dei Famosi 2021 che ti aspetti ma…

Infine, rimane in coda invece Ignazio Moser come possibile vincitore dell’Isola dei Famosi. Il bel fidanzato di Cecilia Rodriguez ha rinunciato a barba e capelli per il bene dei suoi amici naufraghi all’Isola dei Famosi 2021 ed è stato il secondo finalista subito dopo Andrea Cerioli, che sia proprio lui l’outsider che alla fine porterà a casa la vittoria? Al momento nessuno lo ha dato tra i favoriti ma le cose potrebbero cambiare proprio questa sera in occasione della finalissima che lo vedrà di nuovo abbracciato alla sua bella Cecilia Rodriguez. Sarà l’argentina a dargli la spinta finale verso il traguardo?

