Vincitore Isola dei famosi 2024: chi è?/ Joe Bastianich e Edoardo Stoppa in Top 3, il pronostico!

A poche ore dal via alla prima puntata del debutto di L‘isola dei famosi 2024, previsto oggi 8 aprile 2024 per i primi concorrenti, intanto é possibile delineare un pronostico sul papabile vincitore dell’attesa nuova edizione de L’isola dei famosi 2024 analizzando i dati rilevabili sulla piattaforma online Sisal. A chi spetta il passaggio del testimone da vincitore del reality giunto alla sua 18a edizione, di Marco Mazzoli?

Pronostico di vincitore de L’isola dei famosi 2024: chi sono i favoriti?

Per l’ambito titolo sono in pole i concorrenti Edoardo Stoppa e l’ex giudice di Masterchef Joe Bastianich. A minacciare la loro leadership abbiamo un altro duo di concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024. Si tratta di Aras Senol, il protagonista della celebre serie turca “Terra Amara”, in connubio con un altro volto popolare vip volto di Masterchef, Edoardo Franco vincitore della dodicesima edizione del cooking-show.

Anche il ballerino professionista uscente di Ballando con le Stelle, Samuel Peron, in coppia con la campionessa olimpica di scherma Valentina Vezzali, con la quota a 7,50 si piazzano sul gradino più basso del podio del possibile vincitore dell’Isola dei Famosi 2024.

Ancor prima di avere inizio L’isola dei famosi 2024 si preannuncia essere un reality show all’insegna della competizione agguerrita nel panorama dalla suggestiva bellezza naturale a Cayos Cochinos.

