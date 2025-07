Vincitore Isola dei famosi 2025 chi è? Classifica: Favoriti Cristina Plevani ed Omar Fantini, Mario Adinolfi scende e Teresanna e Jey Lillo rischiano

Vincitore Isola dei famosi 2025: chi è? Cala il sipario sul reality di Canale5: la classifica

È tutto pronto per l’ultima attesissima puntata del reality di sopravvivenza di Canale5 e cresce l’attesa per scoprire chi sarà il vincitore Isola dei famosi 2025 e la classifica. La conduttrice Veronica Gentili insieme all’opinionista Simona Ventura, all’inviato Pierpaolo Pretelli e a tutti i naufraghi già eliminati e tornati in Italia. A concorrere alla vittoria sono Cristina Plevani, Mario Adinolfi, Loredana Cannata ed Omar Fantini ed uno tra Teresanna Pugliese e Jey Lillo attualmente al televoto.

Jey Lillo piange per la sorpresa dei fratelli all'Isola dei Famosi: "Fieri di te"/ "Lotta fino alla fine"

E mentre sono già trapelate i primi pronostici e sondaggi su chi sarà il vincitore Isola dei famosi 2025 sia per gli scommettitori che per il pubblico che si esprime sui social, le anticipazioni svelano come sarà il meccanismo che porterà all’elezione del vincitore. Veronica Gentili darà inizio alla puntata con il verdetto su chi sarà il quinto finalista tra Teresanna Pugliese e Jey Lillo, ed in seguito partiranno una serie di prove e televoti flash fino a quando non verrà decretato chi sarà il vincitore Isola dei famosi 2025.

Teresanna Pugliese incredula al ‘momento specchio’ all’Isola dei Famosi 2025/ “Soffrire la fame è servito!”

Cristina Plevani vincitrice Isola dei famosi 2025 per gli scommettitori: la classifica completa

E scendendo nel dettaglio per quanto riguarda il vincitore Isola dei Famosi 2025 per gli scommettitori la favorita alla vittoria è Cristina Plevani. L’ex vincitrice della prima edizione del Grande Fratello ha dimostrato di essere una persona estremamente sincera e schietta tanto da guadagnarsi la stima e l’affetto non solo del pubblico ma anche di quasi tutti gli altri naufraghi, la sua vittoria è quotata a 3.00.

La classifica Isola dei Famosi 2025 per gli scommettitori e gli esperti Sisal prosegue con Teresanna Pugliese la cui vittoria è quotata a 3.50. Insomma le due si contendono la vittoria del reality. Terzo posto per Omar Fantini, per settimane leader del gruppo, offerto a 4.00 seguito dal personaggio più divisivo dell’edizione Mario Adinolfi quotato a 4.50, a 6.00 è quotata la vittoria di Loredana Cannata ed ancora meno quella di Jey Lillo fanalino di cosa con 7.00.

Francesco e Gioele Gentile, sorpresa dei figli di Teresanna Pugliese all'Isola/ "Orgoglioso di te, sei forte"

Classifica e vincitore Isola dei famosi 2025 secondo i sondaggi: trionfa Omar Fantini e Teresanna Pugliese a rischio

Esito completamente diverso, invece sulla classifica e vincitore Isola dei famosi 2025 arriva dai sondaggi, secondo ForumFree il favorito alla vittoria è Omar Fantini con ben il 60% di preferenze, seguito da Cristina Plevani e Loredana Cannata, perde consensi invece Mario Adinolfi. E non è tutto perché a sorpresa sempre secondo i sondaggi di Forum Free tra Teresanna Pugliese e Jey Lillo rischia di essere eliminata proprio Teresanna Pugliese (favorita alla vittoria invece per gli scommettitori). L’illusionista ha una percentuale di preferenze del 54%, l’ex tronista di Uomini e Donne solo del 46%. Insomma nulla è certo e tutto è ancora possibile: chi sarà il vincitore Isola dei famosi 2025?