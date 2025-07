Chi vincerà l’Isola dei Famosi 2025? Il pubblico ha già incoronato il suo re (o regina) del reality: scopriamo il nome.

Vincitore Isola dei Famosi 2025: il pubblico fa il nome del concorrente più amato

Il 2 luglio anche l’Isola dei Famosi 2025 chiude i battenti. Un percorso intenso che è volato, riuscendo però a tirar fuori il carattere e la forza di tutti i protagonisti. Per ora, il bilancio sembra essere positivo con Veronica Gentili e Simona Ventura che hanno formato un duo perfetto per questa edizione. Ma andiamo alla parte più curiosa della questione: chi è il Vincitore Isola dei Famosi 2025? Sui social spunta il nome del super favorito, scopriamo subito di chi si tratta e se effettivamente avrebbe tutte le carte in regola per il trofeo.

Stando ai pronostici, il pubblico non ha dubbi. La favorita assoluta è Cristina Plevani che potrebbe fare doppietta dopo la vincita nel 2000 al Grande Fratello. La naufraga più chiacchierata risulta essere proprio lei, la concorrente proveniente da Iseo che ha sempre fatto innamorare i telespettatori per il suo modo di vivere i reality. Dopo di lei, i fan fanno il nome di Teresanna Pugliese anche se non è ancora a tutti gli effetti una finalista. Anche l’ex Uomini e Donne pare avere tutte le qualità per portarsi a casa la vittoria dal programma di Canale 5.

Vincitore Isola dei Famosi 2025: chi sono i finalisti

Sarà dunque Cristina Plevani la vincitrice de L’Isola dei Famosi 2025? Pochi sono i nomi che il pubblico fa rispetto a chi potrebbe conquistare il trofeo di questa edizione. Spicca anche quello di Omar Fantini, particolarmente amato da alcuni fan, ma non manca nemmeno quello di Mario Adinolfi, definito come la vera rivelazione di quest’anno. Non a caso Cristina Plevani fa il suo nome quando le si chiede chi potrebbe vincere.

Al momento i finalisti de l’Isola dei Famosi 2025 sono Loredana Cannata, Omar Fantini, Cristina Plevani e Mario Adinolfi ma si attende anche un quarto nome tra Teresanna e Jey Lillo. Per scoprire chi vincerà il reality, però, dobbiamo attendere la serata di mercoledì 2 luglio dove finalmente scopriremo chi è stato il naufrago più apprezzato dal pubblico.

