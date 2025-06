Chi sarà il vincitore dell'Isola dei Famosi 2025? A pochi giorni dalla finale su Canale 5, ecco cosa pronosticano le quote dei finalisti in gara

Chi sarà il vincitore dell’Isola dei Famosi 2025? Una domanda che è ormai più che lecito porsi visto che mancano pochissimi giorni alla finale, prevista per mercoledì 2 luglio in prima serata su Canale 5. In attesa che il televoto decreti il suo naufrago preferito e che Veronica Gentili lo annunci, non mancano i pronostici su chi potrebbe raggiungere la vetta assoluta di questa edizione.

Nonostante sia al momento al televoto con Jey Lillo per conquistare l’ultimo posto rimasto disponibile tra i finalisti, è proprio Teresanna Pugliese la favorita alla vittoria dell’Isola dei Famosi. La naufraga, in queste settimane, ha dimostrato di essere una concorrente molto forte, sia nel gruppo che al televoto, e questo potrebbe portarla alla vittoria alla fine di queste 10 puntate. Dovrà però vedersela con un’altra naufraga molto forte: Cristina Plevani.

Vincitore Isola dei Famosi 2025, Jey Lillo e Loredana Cannata fuori dai giochi per le quote

Nel caso dell’ex gieffina, le quote sono discordanti. Per Sisal, al momento in cui scriviamo, è addirittura prima, superando anche Teresanna con una quota di 3.00 contro 3.50 di Pugliese. Goldbet la pone invece un ampio gradino sotto, a 4.50. Al terzo posto secondo le quote del vincitore Isola dei Famosi 2025 c’è Mario Adinolfi, concorrente ostico e molto forte, che potrebbe però non arrivare alla vetta a cui aspira, come lui stesso ha ammesso senza giri di parole. Sembrerebbero invece fuori dai giochi i tre finalisti rimasti: Omar Fantini, che si piazza quarto nelle quote, seguito da Loredana Cannata, data a 8.00. Fanalino di coda, invece, per Jey Lillo: il naufrago più giovane del gruppo – e l’unico rimasto ad essere arrivato dopo – è a quota 11.00 per la vittoria del reality di Canale 5.

