Vincitore Isola dei Famosi 2025: ecco chi sono i 2 naufraghi che potrebbero giocarsi il primo posto durante la finale

Manca pochissimo alla finale dell’Isola dei Famosi 2025, in onda mercoledì 2 luglio, e il clima si fa sempre più acceso. I fan sono divisi e le quote dei bookmaker iniziano a delineare i favoriti alla vittoria. Al momento, in attesa dell’esito dell’ultimo televoto, i finalisti certi sono quattro: Cristina Plevani, Loredana Cannata, Mario Adinolfi e Omar Fantini. A giocarsi l’ultimo posto in finale ci sono Teresanna Pugliese e Jey Lillo, due concorrenti molto amati, ma con un seguito diverso.

Teresanna è tra le più sostenute sui social e anche le quote parlano chiaro: per i bookmaker è la favorita assoluta, con una quota che oscilla tra 2.00 e 2.50. Un segnale chiaro che il pubblico la vede già sul podio. Dietro di lei, a sorpresa, si piazza Cristina Plevani, data intorno a 3.00, mentre Jey è più staccato, con una quota da outsider a 8.00. Insomma, con questi pronostici, sono in tanti a dare per scontato una possibile vittoria dell’ex tronista di Uomini e Donne, che ha fatto un percorso davvero degno di nota.

Vincitore Isola dei Famosi 2025: Mario Adinolfi potrebbe stupire

Nonostante la favorita per ora sembri essere Teresanna Pugliese, potrebbe esserci un colpo di scena. Occhio, infatti, a Mario Adinolfi, che ha stupito tutti tornando in gioco all’ultimo momento grazie a un televoto flash, dove ha conquistato una percentuale molto alta. Addirittura, per lui le agenzie scommettono una vittoria a 4.50. Meno quotati, ma ancora in corsa, Loredana Cannata e Omar Fantini, con quote intorno a 6.00–7.00. A questo punto, non resta che attendere la finale di mercoledì, 2 luglio, per scoprire chi vincerà l’Isola dei Famosi 2025.