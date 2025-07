Chi sarà il vincitore Isola dei Famosi 2025? Anche tra i naufraghi si fanno pronostici e Mario Adinolfi stuzzica in particolare Teresanna Pugliese

A pochi giorni dalla finale dell’Isola dei Famosi 2025, il discorso principale tra i concorrenti ancora in gara è: chi sarà il vincitore di questa edizione? Mentre sulle varie piattaforme si diffondono i vari pronostici del caso, anche i naufraghi si divertono a fare i loro, avanzando le possibilità in vista della finale che andrà in onda mercoledì 2 luglio, in prima serata su Canale 5.

Cristina Plevani spiazza: "Ecco qual è stato il momento più brutto all'Isola"/ "Tornare sarà difficile"

È Mario Adinolfi a stuzzicare i compagni sulla finale e il vincitore dell’Isola. Il naufrago si sente il papabile trionfatore, e non ne fa mistero al gruppo, finendo anche per scontrarsi con Loredana Cannata, che invece crede nelle sue possibilità: “Sarò io a vincere”, ha dichiarato alle telecamere dell’Isola. Ma Adinolfi si è confrontato anche con Teresanna Pugliese e Jey Lillo, che al momento sono i due concorrenti non ancora in finale, a cui tocca affrontare l’ultimo televoto prima di esserlo a tutti gli effetti.

Teresanna contro Omar, nuova dura lite all'Isola: "Provi gusto a denigrarmi"/ "Hai un problema con me"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Vincitore Isola dei Famosi 2025 sarà Teresanna Pugliese? Mario Adinolfi lancia la bomba

“Io non lo so se tutta l’Italia, ma di sicuro gran parte del mio popolo si sta dando da fare”: ha esordito Teresanna Pugliese parlando con Mario Adinolfi del televoto in atto. Il giornalista ha allora stuzzicato la naufraga, “Da vera regina lo chiama ‘il mio popolo’. – poi ha aggiunto – Questo derby è molto affascinante, e sappiate che è la prima volta che in finale c’è un derby tra due napoletani. Napoli che deve decidere il suo figlio prediletto… dopo lo Scudetto, il palio di Napoli! Questa città ce l’ha questa cosa del televoto…”. Per Adinolfi, non è dunque da escludere che Teresanna possa essere la vera outsider di questa edizione dell’Isola, arrivando dunque sul finale a trionfare. Omar Fantini, dal suo canto, ha sottolineato come, secondo lui, il supporto per Teresanna non arrivi soltanto dalla sua città, ma un po’ da varie parti d’Italia.

Tempesta all'Isola dei Famosi 2025, naufraghi in crisi: "Notte tragica, diluvio universale"/ Cos'è successo