Vincitore Italia’s got talent 2021/ Chi è? Pronostici: favorito il cosplayer Giustino

Questa sera, mercoledì 24 marzo, in diretta dagli studi di Cinecittà va in onda su TV8 la finale di Italia’s Got Talent 2021, condotta da Enrico Papi, dopo il forfait dell’ultimo minuto di Lodovica Comello risultata positiva al Covid. In giuria ci saranno, come sempre, Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. All’inizio della serata verrà rivelato il nome del dodicesimo e ultimo finalista, che avrà guadagnato il Golden Buzzer del pubblico. Per l’ultimo posto ci sono in lizza quattro concorrenti: la Shot’s Bounce Academy, Max Angioni, Eleonora Di Cocco e Avio Focolari. Hanno conquistato la finale grazie al Golden Buzzer dei giudici: le Black Widow, Giustino, Giorgia Greco e i Negma Dance Group. A loro si sono aggiunti i vincitori di puntata: Christian Stoinev con Percy, le Bello Sisters, Laura Formenti, Stefano Bronzato, David Mazzoni, le Dress in Black e Martina Storti.

David Mazzoni, chi è?/ Tenore netturbino finalista di Italia's Got Talent con Granada

Italia’s got talent 2021: chi sarà il vincitore?

Chi sarò il vincitore di Italia’s Got Talent 2021? Al momento il più amato sui social sembra essere Giustino, che si è cimentato in un’esibizione di cosplay vestendo i panni sia di Clark Kent che di Superman. “Prendetemi per pazza sì, ma pazza per Giustino”, “Vabbè ma credo che ormai sappiamo già chi sarà il vincitore… cosa continuate a fare #IGT” e “Ultimissima: dopo l’esibizione appena vista, #Mattarella incarica Giustino Carchesio di #Ortona per costituire un nuovo governo e salvare l’Italia. #Superman”, sono alcuni dei commenti che hanno accompagnato la sua esibizione che ha conquistato il Golden Buzzer di Frank Matano. Occhi puntati anche per Giorgia Greco, la giovane ginnasta con una gamba sola, che con la sua forza di volontà e la sua passione ha conquistato e commossa la giuria e il pubblico. Ricordiamo che sarà il pubblico a casa a decretare, attraverso il televoto, il vincitore assoluto di Italia’s Got Talent 2021!

