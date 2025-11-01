Italia's got Talent 2025: chi è il vincitore? Caccia al favorito sbirciando gli umori dei fan sui social: ecco chi battaglia per il titolo...

Cala il sipario sulla finale di Italia’s got Talent 2025 con la proclamazione del vincitore. La puntata conclusiva di questa edizione, andata in onda in diretta per la prima volta su Disney Plus, ha visto trionfare Joe Romano, eccellente talento a cui si sono inchinati giurati e pubblico. E’ lui a portarsi a casa il titolo di vincitore di Italia’s got Talent 2025, in una battaglia serrata con gli altri finalisti.

Tra i protagonisti della serata che lo hanno indubbiamente insidiato nella lotta ai vertici, come non citare Alessandro Malerba: dopo l’omaggio a Pino Daniele durante le audizioni e a Michael Jackson nelle semifinali, è tornato con una grande carica ed una nuova performance da applausi. Alla fine, però, è Joe Romano a prendersi la scena.

Cresce l’attesa per scoprire il vincitore Italia’s got Talent 2025. Questa sera, venerdì 31 ottobre, va in onda su Disney Plus la finale di questa divertente e appassionante edizione. Dunque, chi è il favorito e a chi sorridono i pronostici? Dando una sbirciata al web, scovare il nome del possibile vincitore non è facile. Ci sono infatti dieci agguerritissimi finalisti che possono, per un motivo o per l’altro, puntare al trionfo ad Italia’s got Talent 2025.

Dunque, chi vincerà il programma condotto da Aurora e Fru dei “The Jackal”? Il quesito ci incuriosisce parecchio e, come dicevamo, le sensazioni dei fan sono piuttosto contrastanti. Ovviamente, il pubblico a casa potrà partecipare alle votazioni tramite l’applicazione dedicata per esprimere la propria preferenza.

Italia’s got Talent 2025, manca poco alla proclamazione del vincitore: dal comico Akira a Dmytro Onyshchenko

In attesa di scoprire il nome del vincitore, andiamo a rivedere i concorrenti in gara e i possibili favoriti. Da tenere d’occhio c’è senza dubbio l’acrobata ucraino Dmytro Onyshchenko, che aveva ottenuto il pass per la finale con il Golden Buzzer di quattro giudici.

Attenzione poi al giovanissimo musicista Alessandro Malerba, ma anche al rocker americano Michael Spaghetti ed il comico giapponese Akira 100%, promosso direttamente da Alessandro Cattelan. Dunque, difficile azzardare pronostici sul vincitore di Italia’s got Talent 2025, ma una cosa è certa: sarà una battaglia fino alla fine.