Vincitore Junior Bake Off Italia 2019/ Il grembiule verde porterà fortuna a Sofia?

Stasera in onda nella prima serata di Real Time, la quarta e ultima puntata della quinta edizione di Junior Bake Off Italia. Chi sarà il vincitore? In gara sono ufficialmente rimasti solo quattro talenti con la passione per la cucina e, solamente uno di loro, conquisterà l’intera nuova stagione ad un passo dal nuovo anno. A partire dalle 21.10 sul canale 31 del DTT e in live streaming sul sito DPlay.it, si riapriranno le danze del cooking show dedicato ai piccoli, per l’ultima volta nel 2019. I quattro finalisti ‘sopravvissuti’ alle passate tre puntate, hanno visto l’eliminazione di 6 dei 10 concorrenti che hanno iniziato qualche settimana fa l’avventura dei dolci sotto il tendone di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB). Tra poche ore, uno di loro conquisterà l’ambitissimo titolo di Miglior Mini Pasticcere d’Italia e un viaggio per tutta la famiglia. Ma chi è arrivato in finale? Scopriamo, a seguire, tutti i dettagli dell’ultimo appuntamento.

Vincitore Junior Bake Off: chi trionferà stasera?

Katia Follesa in compagnia di Ernst Knam e Damiano Carrara, aprirà le danze stasera dell’ultima puntata di Junior Bake Off, nell’attesa di decretare il vincitore assoluto dell’edizione. In finale sono arrivati Sofia, che ha conquistato anche il Grembiule Verde nel corso dell’ultima puntata, Simone, Dea e Giorgia. Solamente uno di loro sarà giudicato all’altezza della vittoria dai guidici del programma. L’ospite speciale della serata sarà Renato Ardovino, vecchia conoscenza di Real Time che qualche anno fa ha condotto “Torte in corso con Renato”, show golosissimo dedicato al cake design. La trasmissione va in onda ogni venerdì sera ed è partita lo scorso 6 dicembre, subito dopo la versione “adulta” condotta da Benedetta Parodi. Scopriamo subito i quattro finalisti. Dea ha 11 anni, abita a Firenze e la mamma ha partecipato all’edizione albanese di MasterChef. Giorgia ha 11 anni e arriva da Campoformido, in provincia di Udine. Simone ha 10 anni e viene da Firenzuola d’Arda (PC). In ultimo la più piccola è Sofia, 8 anni da Cesano Maderno (MB).

© RIPRODUZIONE RISERVATA